"C'est l'incertitude qui nous charme. Tout devient merveilleux dans la brume", a écrit Oscar Wilde dans un de ses romans les plus célèbres, Le portrait de Dorian Gray.



Voilà une assertion pleine de vérités et de charmes : la brume a des effets étonnants, elle nous ensorcelle, elle crée un flou mystérieux.



Oui, le charme est bien associé, dès les origines, à l'idée de magie : ce mot désigne un attrait, une séduction intense, et surtout, un enchantement, un envoûtement, un sort auquel on ne peut échapper.



Le mot "carmen" désignait, en latin, des paroles magiques, des incantations secrètes, mais aussi un chant, de la poésie, des vers.



On reconnaît, là, une des fonctions essentielles de la poésie : elle nous charme, nous séduit, nous attire par un langage différent, par des images, des effets de sonorités.



La poésie crée, ainsi, des associations de mots, elle invente un nouveau langage, elle nous fait rêver, nous entraîne dans un univers différent : celui de la musique, de l'harmonie, des rythmes.



Le charme du mystère, le charme de l'incertitude poétique : c'est bien ce qui nous séduit dans le langage des poètes : personnifications de la nature, couleurs, sensations qui se mêlent, se superposent, rêves et réalités qui se croisent.



C'est aussi ce qui nous attire chez un être, une personne : qui aime la limpidité, la beauté parfaite ? Non, c'est souvent un assemblage de traits particuliers qui nous séduit, une voix qui capte l'attention, une voix pleine d'émotions, de sensibilité, des yeux qui attirent irrésistiblement...



Le charme : voilà un mot plein de force, d'attrait qui a perdu son sens originel, il en vient, parfois, à désigner la simple séduction mais on a oublié la magie que contient ce mot, on a oublié toute sa puissance d'évocations.



Lié à la poésie, au chant, à la musique, à l'idée d'ensorcellement, ce mot révèle des significations insoupçonnées : il nous renvoie aux origines du monde, à une époque où l'on croyait encore à la magie, où des nymphes, des dieux et des déesses peuplaient l'univers.



On voit bien, à travers, cet exemple, comment évolue le sens des mots : le mot "charme" avait encore au 17ème siècle un sens très fort, mais il a perdu de son pouvoir d'évocation : ce nom est désormais utilisé dans bien des contextes et il s'est affadi.



N'oublions pas de retrouver le sens originel des mots, de remonter à la source, à l'étymologie, car celle-ci met en évidence des significations cachées, mystérieuses.



Le charme, la poésie, la magie réunis dans un seul mot ! Voilà de quoi nous séduire et nous étonner !

