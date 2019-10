Célébrons la citrouille !

@sls0



L’Halloween est très célébrée au Québec et même davantage depuis les quelques dernières années. Les décorations extérieures sont de plus en plus courantes et parfois spectaculaires. Cette fête est célébrée un peu partout en Amérique du Nord. Elle a ses origines dans la riche et lointaine tradition celtique . L’origine d’Halloween serait l’antique fête religieuse celtique de Samain qui a perdurée plus longtemps chez les Celtes d’Irlande et de Grande-Bretagne que sur le continent européen.



l y a 2000 ans, les Celtes fêtaient pendant sept jours le changement d’année – appelé Samonios en Gaule, Samain en Irlande – aux environs du 1er novembre. C’était le début de la période sombre de l’hiver et de la noirceur ; une période de réflexion, de transformation, de repos et de sommeil. C’était un temps pour se débarrasser des vieilles habitudes néfastes.

Le soir même de cette fête, c’était le grand festin en famille pour commémorer et remercier les ancêtres. La chandelle que l’on insère dans une citrouille évidée (le « Jack-O-lantern ») éclairait la voie. Le chaudron de la sorcière symbolisait la régénération de l’âme et le balai balayait … le passé, les mauvaises habitudes, les peines et les deuils.

Après avoir évolué, à la suite de la christianisation des populations, cette tradition a été transportée en Amérique du Nord au XIXe siècle par les catholiques irlandais surtout, mais aussi par les Écossais et autres immigrants. Il faut noter que l’Irlande est le pays où la fête de Samain a subsisté le plus longtemps, car elle a été évangélisée très tardivement, au VIe siècle seulement.

Son nom actuel « Halloween » est une altération de « All Hallow Even » qui signifie littéralement : « le soir de tous les saints du paradis », c’est-à-dire la veille de la fête chrétienne de la Toussaint (1er novembre). Hallow est une forme archaïque du mot anglais holy qui signifie saint. Even est une forme usuelle qui a formé evening (soir).