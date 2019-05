« Ces musiciens inspirés par les oiseaux… ».

Le geai choisi pour illustrer graphiquement cet article aduio est particulièrement mal venu : cet animal qui est supposé « cageoler » a un cri particulièrement disgracieux destiné unique à alerter ses congénères de l’intrusion d’un étranger dans la forêt.

Tous les oiseaux ne sont pas musiciens !

La pie agachie et bavarde, le merle appelle, le canari babille, le hibou bouboule, le paon braille, le manchot et le pingouin braient, la perdrix brourit ou cacabe, le butor butit, le canard cancane alors que l’oie cagnarde, le perroquet cause, le moineau chuchote, le corbeau croasse ou criaille, le cygne drense, le faucon hue, l’albatros piaule, le pic vert picasse, la huppe pupute, le goéland raille et la mésange zinzibule.

C’est pas joli joli, tout ça !