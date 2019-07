Cinéma retrouvé à Bologne

Certains films étaient présentés, en italien ou en anglais avec traduction, quelquefois en français, avant la projection. Avec en plus, onze lezioni di cinema (en français, masterclass) dont Bertand Tavernier sur les grands compositeurs, surtout français, de musique de film et Thierry Frémaux...

Ces films ont été réalisés entre 1896 et 2018 : courts métrages de quelques secondes du début du cinéma (dont 41 de l'année 1919, centenaire oblige), premiers films coloriés à la main, films en technicolor, longs métrages récents, quelquefois de plus de trois heures sur écran large. Le tout présenté dans un catalogue de 400 pages .

D’où un embarras et une frustration au moment du choix quand on ne peut en voir que quelques dizaines...

Bertrand Tavernier et Gian Luca Farinelli, directeur de la Cineteca di Bologna et de Cinema ritrovato

Dans cette abondance cinématographique, quelques remarques, arbitraires. On été présentés deux films italiens, Napolitani a Milano de Eduardo de Filippo (98mn, 1953) en salle et, sur la Piazza Maggiore, Miraculo a Milano de Vittorio de Sica (100mn, 1951). Qui portent sur des situations semblables : affrontement de mal logés et de spéculateurs immobiliers. Mais alors que Napolitano a Milano traite la question dans le style néo-réaliste italien classique, avec Miraculo a Milano, Vittorio de Sica et Cesare Zavattini (scénariste), continuent cette veine et la dépassent, par un conte merveilleux avec une grande imagination au niveau du scénario qui annonce la comédie italienne. Imagination servie par des prouesses techniques. Tout ceci justifie les milliers de spectateurs venus sur la place de Bologne pour acclamer un film, en noir et blanc, réalisé il y a 56 ans !!!

De la même époque, en couleurs Technicolor, Moulin rouge (120mn, 1952) de John Houston et Gigi (115mn, 1958) de Vincente Minelli, films de réalisateurs étasuniens sur la Belle époque à Paris. Moulin rouge dont le personnage central est le peintre Henri de Toulouse-Lautrec, le drame de sa vie et de ceux qu’il peint, qui vivent autour de lui. Gigi ne présente que l’aspect superficiel de cette époque avec le concours d’un Maurice Chevalier, égal à lui-même, le Français séducteur au sourire gouailleur et satisfait…

Deux films qui sur la même Belle époque, l’un hors sol, l’autre encore plus beau avec la description de cette même société mais qui n’oublie pas la réalité sociale sur laquelle elle repose.