Cyparissos, arbre divin !

Du Lupin au lapin en passant par la pomme de pin...L’arbre séphirotique serait de la famille des figuiers. Arbre de la famille des ficus...Les deux arbres symbolisent l’immortalité. Exemple, pour faire pousser un ficus (par exemple un Bonsaï) il est conseillé des placer des écorces de pin. Je conseille l’essence de Figuier : excellent pour la santé. 12 gouttes chaque jour sur la langue. Et en plus le goût est déli-cieux. fête de Jean de Eudes, le Preux. Qui osa s’affranchir du dogme catholique pour introduire la spiritualité. Pour rappel puisque le Liban est d’actualité : La production de boissons spiritueuses remonte au Moyen Âge, avec la mise au point de l’alambic par les alchimistes arabes et l’apparition, au xe siècle, des premières eaux-de-vie issues de la distillation du vin. Leur usage était avant tout médical : les savants prêtaient alors aux aqua vitae des vertus thérapeutiques.