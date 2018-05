Des chevaux qui dansent...

Bonjour, Rosemar

Pauvres bêtes !!!

Les spectacles équins de ce genre ou, pire, style Bartabas et à plus forte raison Cadre Noir ou Ecole espagnole de Vienne m’inspirent le plus profond dégoût. Pour une raison simple : j’aime trop les chevaux pour les voir ainsi exploités et contraints à des postures anti-naturelles, pour ne pas dire grotesques.