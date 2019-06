Des clowns et des chevaux...

Un curé décide de vendre son cheval. Un homme vient pour l’essayer et le curé lui explique que pour faire avancer le cheval il faut dire « Ouf » et pour le faire arrêter il faut dire « Amen ».

L’homme monte en selle et dit « Ouf ». Le cheval part alors au grand galop et se dirige tout droit vers une falaise. L’homme prit de panique cherche le mot pour l’arrêter. Au dernier moment il se souvient et dit « Amen », à un mètre de la falaise. Soulagé il soupire : « Ouf » !