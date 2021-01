Des tourbillons d’embruns qui sillonnent la mer...

D’inhabituelles vagues sur les berges :

De galantes baigneuses folles de surf qu’on ne peut plus qu’arrêter s’agitent à l’arrivée de terribles embruns et de tempêtes interdisant les pédalos. Quelques furieux crawleurs attirés peinent. On voit un amateur de planche en manque, un cavalier a peur, fou de trot et de Pornic... Un pêcheur au petit matin n’a pu retirer sa pêche du flot. D’autres pêcheurs épuisés par trop de luttes se fâchent car leurs lignes cassées leur font perdre leur latin. D’énormes /houles accompagnées d’écume se déversent sur les plages. D’incroyables rouleaux ravagent les sables, et en masse brisent des falaises abaissées. Les touristes privés des plaisirs de la mer sont chassés… De soi-disant experts en climat toqués arborent leurs choix en niant : pour eux, les z’hommes s’abusent en pensant faire chauffer leur Terre aussi facilement qu’une petite chape. Alors pourquoi tant de signes montrent qu’on a failli ? Et pourquoi ce gros temps qui sévit sans cesse, bande de falots ?

