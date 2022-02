" L'automne est une attente immobile, avec les brusques clameurs des vents volubiles", a écrit un auteur suédois, Henning Mankell, dans un de ses romans, intitulé Profondeurs.



Quand les vents sont volubiles, ils sont pleins de vie, de paroles, de mouvements, ils sont la vie même : ils sont personnifiés...

Les vents volubiles soufflent des clameurs redoublées, ils sont vifs et intenses : ils sont dotés d'une voix puissante.



Quelle belle image que celle de ces vents qui lancent des clameurs volubiles ! Doublement personnifié, le souffle du vent s'anime d'une présence vivante et vivifiante....



Du latin volubilis, "qui s'enroule, qui se déroule", le sens premier de cet adjectif évoque un objet qui vrille, qui est capable de tourbillonner....



Une plante peut être volubile et envahissante : le liseron, la glycine, le chèvrefeuille, la clématite.... Ces plantes sont capables de former des volutes, des enroulements...



Dans un sens figuré, l'adjectif volubile signifie aussi : "bavard, intarissable, loquace". Il qualifie des personnes, des êtres humains....



Ainsi, l'adjectif "volubile", appliqué au vent, forme une image, une personnification mais il peut évoquer, également, les tourbillons du vent qui s'enroule sur lui-même : on retrouve, alors, le sens premier du mot : l'idée d'enroulements et de volutes...



On perçoit toute la richesse de l'expression employée par Henning Mankell : on entend le vent hurler et on le voit, en même temps, tourbillonner sur lui-même : toute la violence du vent transparaît dans cette phrase !



Le nom "volute" appartient, d'ailleurs, à la même famille de mots que l'adjectif "volubile " : les deux mots viennent d'un verbe latin : volvo, s'enrouler...



Curieusement, le substantif "hélice" doit être rattaché à cette famille de mots, issu d'un radical wel que l'on trouve en grec.



Les termes "circonvolution, révolution" viennent, également, à l'esprit....Le premier désigne un tour effectué autour d'un point central.... le deuxième, la rotation d'un corps autour de son axe, puis un changement brutal, violent.



Le mot "volubile" riche de sens nous fait bien voir de superbes enroulements, des plantes vivaces, des fleurs qui s'épanchent et envahissent les jardins, il nous fait, aussi, entendre des discours interminables, des paroles qui n'en finissent pas....



Employé dans différents contextes, cet adjectif plein de majesté, qui comporte 4 syllabes, 4 voyelles distinctes nous fait rêver par ses sonorités et par les évocations qu'il suscite : un enroulement de fleurs, des tournoiements, des paroles qui s'enroulent sur elles-mêmes dans un flot incessant....



Ce mot nous enroule dans ses volutes, nous éblouit de ses tourbillons !

