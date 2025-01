Des vitraux polémiques pour Notre-Dame de Paris

@Gollum

C’est vrai mais nous cherchons quoi au fait ? Je pense que celui qui cherche une réalisation intérieure trouvera une voie, ça peut être l’islam ou autre, Guénon disait que l’hindouisme était fermé pour les occidentaux à cause des castes, mais le tantrisme est ouvert.

L’ésotérisme existe aussi bien dans le judaïsme que dans l’islam avec sa doctrine et ses méthodes, le christianisme a la sainteté, mais la sainteté ne constitue pas une voie qui serait une méthode comparable à celle du soufisme.

Pour nuancer, le soufisme dans sa forme populaire et le culte des saints s’apparente un peu à la dévotion chrétienne, avec son coté sentimentaliste.

Quand à opposer la liberté des chrétiens et la contrainte des musulmans, ce sont les Protestants qui ont les premiers ouvert le libre examen et l’accès aux textes, et ils ont été condamnés, ils n’ont pas pour autant été plus ouverts aux divergences (exemple de Calvin et Servet) et encore maintenant, si la recherche est libre en théologie, lorsqu’un théologien exprime trop fort des idées qui vont contre le dogme, il est rappelé à l’ordre, de même les expériences comme les prêtres ouvriers et la théologie de la libération.

Quant à l’Eglise Orthodoxe elle fonctionne également sur un mode hiérarchique.