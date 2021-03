Dix mots qui ne manquent pas d’air !

@amiaplacidus



Oulah, pas de panique.



D’un, je suis issu pour moitié de famille de paysans. Des vrais, pour ce qu’il en reste, pas des exploitants agricoles.



Deux, les bouseux dont je parle (et c’est leur faire encore trop d’honneur) ne me nourrissent pas, je ne leur achète rien. D’ailleurs ils n’ont rien à me vendre qui soit sain et comestible.

Eux, ils empoisonnent la terre, l’air, l’eau et les gens. Ce sont eux justement, les exploitants agricoles !