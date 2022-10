Du JAZZ pour les petits et les grands enfants...

Un cadre majestueux : le temple de Diane, dans les Jardins de la Fontaine, à Nîmes... pour un spectacle de jazz qui sollicite les spectateurs, petits et grands, avec des rythmes, des chansons, en français, anglais, créole...

Lors de ce concert, le duo AMALEA (Léa Amable et Marc Simon) nous a fait découvrir de nombreuses facettes du blues : origines, historique, voix féminines et masculines…

A travers compositions et standards, les styles les plus variés de cette musique venue du Sud des Etats-Unis, désormais répandue dans le monde, se succèdent : depuis le fife & drum (fifre & tambour) d’Otha Turner jusqu’à ses formes les plus contemporaines en passant par ses dimensions poétiques…

Le blues est un chant né à la fin du 19ème siècle parmi les ouvriers et les esclaves noirs dans le sud des Etats Unis : ils avaient des manières de communiquer très particulières... ils ont inventé un système avec des percussions pour communiquer entre eux.

Le blues est aussi à l'origine une technique vocale, avant d'être joué sur un instrument.

Les esclaves ont commencé à chanter pour se donner du courage lors des travaux dans les champs de coton. Les esclaves ont ajouté les percussions corporelles pour accompagner leurs chants, car les Blancs avaient supprimé et interdit les instruments de musiques. Les tambours étaient jugés subversifs, car leurs rythmes codés servaient à communiquer entre les plantations, comme en Afrique.

Le spectacle s'ouvre sur un chant de travail qui est aussi un chant religieux : No more my lord, rythmé par des battements des mains...

"No More, My Lord

No more, my Lord,

No more, my Lord,

Lord, I'll never turn back no more.

I found in Him a resting place,

And He have made me glad.

Pas plus, mon seigneur

Pas plus, mon Seigneur,

Pas plus, mon Seigneur,

Seigneur, je ne reviendrai plus jamais.

J'ai trouvé en Lui un lieu de repos,

Et Il m'a rendu heureux."

Pour trouver du réconfort, les esclaves se sont ainsi réfugiés dans des chants religieux...

"Shall not, I shall not be moved.

Non jamais on ne me fera bouger

I shall not, I shall not be moved.

Like a tree planted by the water, I shall not be moved

Comme un arbre planté au bord de la rivière,

On my way to glory, I shall not be moved

Sur mon chemin vers la gloire, on ne me fera pas bouger

On my way to glory, I shall not be moved

Sur mon chemin vers la gloire, on ne me fera pas bouger

Like a tree planted by the water, I shall not be moved.

Comme un arbre planté au bord de la rivière..."

Puis, on écoute une chanson de Ma Rainey : See See Rider Blues. Ma Rainey est l'une des premières chanteuses de blues américaines connues,.. Elle fut surnommée "la Mère du Blues". Elle fit beaucoup pour développer et populariser le blues, et eut une influence décisive sur les générations suivantes de chanteuses de blues et sur leurs carrières.

"I'm so unhappy,

I feel so blue.

I always feel so sad.

I made a mistake

Right from the start.

Oh, it seems so hard to part.

Oh, but this letter

That I will write,

I hope he will remember,

When he receive' it.



Seeee see, rider.

See what you done done.

Lawd, lawd, lawd.



Made me love you,

Now your girl done come.

You made me love you,

Now your gal done come"

Cette chanson, signée Ma Rainey et Lena Arent, mais inspiré d'un air de blues traditionnel, fut reprise par un grand nombre d'artistes.

On découvre encore des chansons de Louis Armstrong, de Billie Holiday, Nina Simone, Cab Calloway, des grands noms du jazz...

Léa Amable et Marc Simon interprètent aussi des chansons de leur composition : une jolie récré-blues pour les enfants, ou encore ce titre : Wolf man blues..., une histoire de loup fait homme ! Ouh ! Ouuuh, Aouuuuh.

Un beau moment de détente pour les Nîmois petits et grands venus assister à ce concert...

Ce spectacle sympathique a été présenté dans de nombreuses écoles de la région nîmoise... pour le plus grand bonheur des enfants.

