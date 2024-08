Une ode à la joie de vivre et à l’optimisme et aussi un bel hommage à la chanson et à la musique dans ce texte interprété par Michel Sardou... un hommage qui commence avec l'évocation de l'enfance et qui suit le déroulement de la vie quotidienne du narrateur : le poète raconte ses expériences à la première personne, comme une confidence faite aux auditeurs... il semble ainsi très proche de nous... Le vocabulaire utilisé est très simple, familier, et fait songer à du style parlé :

"Quand j'étais petit garçon

Je repassais mes leçons

En chantant..."

Le chant, la musique favorisent la mémorisation, c'est là, on le sait, une bonne méthode d'apprentissage... La chanson nous aide ainsi dans notre quotidien, elle nous accompagne tout au long de notre vie depuis l'enfance. Nous nous sentons tous concernés par cette évocation familière de l'enfance...

La chanson est aussi une assurance de bonne humeur qui permet de "chasser les idées noires". Elle offre la possibilité de transcender des moments difficiles et d'apporter réconfort et joie de vivre.

Et le poète d'énumérer des situations plutôt désagréables que les chansons permettent de dépasser :

"C'est beaucoup moins inquiétant

De parler du mauvais temps

En chantant

Et c'est tellement plus mignon

De se faire traiter de con

En chanson

La vie c'est plus marrant

C'est moins désespérant

En chantant"

On apprécie au passage l'humour du narrateur qui accepte volontiers de "se faire traiter de con" en chanson...

Et c'est naturellement en chantant qu'il a rencontré pour la première fois l'amour.

On découvre alors et on suit sa première expérience amoureuse racontée encore avec un certain humour et une certaine autodérision :

"La première fille de ma vie

Dans la rue je l'ai suivie

En chantant

Quand elle s'est déshabillée

J'ai joué le vieil habitué

En chantant

J'étais si content de moi

Que j'ai fait l'amour dix fois

En chantant"

Avec cette chute amusante encore :

"Mais je n'peux pas m'expliquer

Qu'au matin elle m'ait quitté

Enchantée"

Mais la chanson n'est pas seulement une expérience personnelle enrichissante, elle a aussi le pouvoir de réunir les humains, de les relier entre eux en maintes circonstances, elle renforce le sentiment d'appartenance : on passe alors de la première personne du singulier à un pluriel : "Tous les hommes".

"Tous les hommes vont en galère

À la pêche ou à la guerre

En chantant

La fleur au bout du fusil

La victoire se gagne aussi

En chantant"

La religion est encore une occasion de chanter ensemble, comme le souligne l'emploi du pronom indéfini : on...

"On ne parle à Jéhovah

À Jupiter à Bouddha

Qu'en chantant

Quelles que soient nos opinions

On fait sa révolution

En chanson"

Et même l'épreuve ultime, la mort peut être une occasion de chanter : sont alors évoqués les membres de la famille, femme, enfants, donnant une tonalité encore plus intimiste et en même temps universelle à la chanson...

"Puisqu'il faut mourir enfin

Que ce soit côté jardin

En chantant

Si ma femme a de la peine

Que mes enfants la soutiennent

En chantant"

Et la chanson est encore un soutien et un réconfort par delà la mort, avec l'évocation de la figure du père et des bons copains...

"Quand j'irai revoir mon père

Qui m'attend les bras ouverts

En chantant

J'aimerais que sur la Terre

Tous mes bons copains m'enterrent

En chantant

La mort c'est plus marrant

C'est moins désespérant

En chantant"

Humour, bonne humeur, optimisme font de cette chanson un magnifique hymne à la joie de vivre. Le texte souligne aussi l'importance de la musique et du chant dans la vie quotidienne... . La musique, et en particulier le chant ont des effets bénéfiques. Oui, chanter, c'est bon pour le moral et pour la santé. En chantant, les gens peuvent aussi exprimer leurs émotions et se relier aux autres.

Pour mémoire :

"En chantant" est une chanson de Michel Sardou, sortie en 1978 et parue sur l'album Je vole. Écrite par Pierre Delanoë et Michel Sardou et composée par le chanteur italien Toto Cutugno, la chanson remporte un grand succès en France.

