"Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit fils", dit une belle chanson de Noël. Jésus dormant sur la paille est réchauffé dans la nuit d'hiver par deux braves quadrupèdes : c'est ainsi que la tradition chrétienne décrit les premières heures du Christ, offrant à deux humbles animaux un rôle majeur, celui d'assurer la survie de l'enfant Dieu, de le réchauffer. Il ne faut jamais mépriser les plus humbles. C'est là une des belles leçons de Noël.

Cette présence bienveillante des deux animaux permet à l'enfant un doux repos prolongé, ce que suggère bien la triple répétition du verbe :

'Entre le boeuf et l'âne gris

Dort, dort, dort le petit fils."

La nature, des végétaux entourent aussi le petit enfant, avec l'évocation de fleurs, les plus belles qui soient : "Entre les roses et les lis".

Les "pastoureaux" viennent compléter le tableau : les bergers sont là pour admirer le nouveau né.

Ainsi se retrouvent associés dans ce texte mondes animal, végétal, humain... comme si toute la création se réunissait pour célébrer l'enfant roi.

On perçoit là une harmonie, comme une union et une symbiose, une solidarité entre l'animal, le végétal et l'humain...

Ne sommes pas dépendants de ce monde animal et végétal ? Et nous prenons de plus en plus conscience de cette unicité et de cette interdépendance dans un monde moderne où de nombreuses espèces sont menacées.

Enfin, dans le dernier couplet, c'est Marie qui est évoquée : une présence protectrice puisqu'elle tient le petit fils "entre ses deux bras."

Dans le refrain, pour couronner l'ensemble apparaît le divin avec "Mille anges, mille séraphins... qui volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour..."

Car il est bien question d'amour dans ce texte, l'amour qui réunit bêtes, végétaux, humains dans une parfaite harmonie et communion.

Quelle simplicité dans ce chant de Noël, quelle limpidité dans la mélodie !

Entre le bœuf et l'âne gris est l'un des chants de Noël les plus anciens car il daterait du début du XVI siècle.

Le texte :

"Entre le boeuf et l'âne gris

Dort, dort, dort le petit fils.

Mille anges divins, mille séraphins

Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.

Entre les roses et les lis

Dort, dort, dort le petit fils.

Mille anges divins, mille séraphins

Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.

Entre les pastoureaux jolis

Dort, dort, dort le petit fils.

Mille anges divins, mille séraphins

Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.

Entre les deux bras de Marie

Dort, dort, dort le petit fils.

Mille anges divins, mille séraphins

Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour."

