Il porte un joli nom Saturne...

N’a t’il rien d’autre à faire que passer ce Saturne (« le temps passe ») et d’abord pour aller ou ?

En plus il est sans gêne : t’as beau mettre des serrures à ta porte, fermer tes volets, il s’invite te laissant les traces de ses méfaits.. quelques cheveux blancs de plus, un éventail autour des yeux et l’impression d’avoir été rouée de coups parfois pendant son sommeil...

nan nan, c’est pas un type sympa...

L’un d’entre nous, pauvres humain à sa merci, tenta tout de même de mettre fin à ce petit jeu là... un certain Einstein... il l’attendit de pied ferme, sans dormir, des nuits durant (l’autre se méfait) puis ; arrivant on ne sait comment à le coincer dans les couloirs, lui assena tout de go :

Le temps n’existe pas !!!....

L’autre, le saturne, il a vacillé dites donc, l’a même commencé à s’estomper...lorsque, par malheur, celui ci avisa un miroir (serviteur du temps qui passe) oublié là sur une commode..

Saisissant l’objet, notre maléfique plaqua ce dernier (avec le peu d’energie vitale qu’il lui restait), devant les yeux de notre savant qui ne put que constater les dommages..

et prit la fuite

C’est dire s’il est rusé le bougre !

Enfin, ce n’est que partie remise... ;)

Merci pour cette belle chanson de brassens, rosemar.