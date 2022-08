J’ai confié ma peine au peuple des Fontaines...

@rosemar

Vous non plus vous ne comprenez rien à la littérature !

Vous ratez le plus important à mon avis : l’inspiration.

Un véritable écrivain, comme tout artiste, n’est pas un technicien qui suit une formule balisée, c’est un instinctif qui écrit avec ses tripes et un assemblage de mots qui lui viennent de l’intérieur.

Nulle part vous ne parlez de ça, de cette magie de la création qui est à la source de l’écriture, et pas le décorticage de crevettes que vous présentez.

Vos analyses sont en effet froides, impersonnelles, on dirait des programmes informatiques !