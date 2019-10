J’ai fait un rêve merveilleux...

Un prénom "Ramona" reste dans la mémoire de chacun d'entre nous, grâce à cette chanson que tout le monde a entendue ou fredonnée, un jour.

Un prénom plein de charmes grâce à des sonorités redondantes et contrastées : la voyelle "a" réitérée, comme dans un écho, la gutturale "r" assez âpre, et la labiale "m", empreinte de sensualité et de séduction...

Un prénom associé à "un rêve merveilleux", un rêve de bonheur à deux, un rêve de voyage comme le suggèrent les verbes de mouvement : "Nous étions partis, nous allions..."

L'emploi de la première personne du pluriel "nous" réunit les deux amoureux dans une harmonie bienheureuse.

Et l'amour semble devoir éviter les "regards jaloux", pour être vécu pleinement...

Ainsi, les "deux amants" ont connu, dans ce rêve, un bonheur idéal, une sorte d'absolu, comme le montrent l'adverbe de temps "jamais" et l'adverbe d'intensité "plus" :

"Et jamais deux amants

N'avaient connu de soir plus doux."

L'amoureux peut aimer, avec une plénitude de sensations visuelle, olfactive, et avec toute sa sensualité :"Ramona, je pouvais alors me griser

De tes yeux, de ton parfum, de tes baisers..."

Le poète ne rêve que de retrouver ces moments vécus autrefois.

La simplicité du texte, de la syntaxe, du vocabulaire, sa brièveté nous séduisent, la mélodie très enlevée traduit un bonheur plein de légèreté, celle d'un rêve...

On est comme emporté par cet air empli de gaieté.

Mon père fredonnait, souvent, cette chanson, comme, d'ailleurs, d'autres chansons interprétées par Tino Rossi.

Et quand j'entends cette mélodie, ressurgissent des souvenirs d'autrefois...

Ce prénom "Ramona" quelque peu oublié, doit évoquer, pour beaucoup de gens, cette chanson au rythme balancé et radieux...

La mélodie pleine d'entrain nous transporte dans un univers idéal, celui du rêve...

Cette chanson a été écrite par Gilbert Wolfe, en 1927, dans une première version, en anglais, Mabel Wayne en a composé la musique, pour un film de Edwin Carewe, intitulé Ramona. Traduite en français, elle a été rendue populaire en France par Tino Rossi et de nombreux autres chanteurs, comme Patrick Bruel.

