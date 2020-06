Je vous invite à de véritables agapes...

"Vous avez un chef de tout premier ordre, Madame, dit M. de Norpois. Et ce n’est pas peu de chose. Moi qui ai eu, à l’étranger, à tenir un certain train de maison, je sais combien il est souvent difficile de trouver un parfait maître queux. Ce sont de véritables agapes auxquelles vous nous avez conviés là...", c'est ainsi que le marquis de Norpois, ambassadeur et diplomate vante la qualité d'un repas offert par la mère du narrateur, dans le roman de Marcel Proust, A l'ombre des jeunes filles en fleur.

Repas copieux et joyeux entre amis... les agapes révèlent une amitié, une convivialité.

Les agapes sont, à la fois, signes d'harmonie et d'abondance : dérivé d'un verbe grec " ἀγαπῶ, agapo" qui signifie "aimer" les agapes réunissent des amis qui festoient...

Symboles d'amitié, de convivialité, les agapes invitent à des réunions, à des repas copieux où l'on partage nourriture, propos joyeux, regards complices...

Vive les agapes ! Ce mot, souvent employé au pluriel, résonne de sa voyelle "a" redoublée, de ses consonnes gutturale et labiale !

Il semble, en écoutant ce mot, qu'on entende des cris de joie, des rires... on aime toujours se retrouver, autour d'un festin plantureux.

Ce nom a, d'abord, été utilisé dans un sens religieux : dans le christianisme ancien, c'est un repas à caractère religieux, dont le but est d'entretenir l' "amour", en grec "ἀγάπη", dans la communauté chrétienne. Le terme "agapé" désigne, en fait, à l'origine les liens du sang qui unissent une famille...

Puis, le mot évoque, plus simplement, des repas abondants entre amis...

Il est bon de s'adonner à des agapes !

C'est l'occasion de plaisanter, de rire, d'échanger, de communiquer maintes impressions sur le monde.

C'est l'occasion de discuter, de deviser, au sens ancien du terme, c'est à dire, de se livrer à un partage de pensées, d'idées...

Les agapes permettent aussi de goûter à une nourriture de choix, de savourer différents mets... foie gras, saumon, langoustes, crevettes, saint-jacques, granité aux oranges, bouchées aux noisettes, bûche au chocolat, etc. Les agapes promettent un partage de saveurs.

Véritables fêtes du goût, de l'amitié, les agapes sont une façon de célébrer un événement plus ou moins important...

J'aime les agapes : en écrivant cette phrase, j'utilise une forme de redondance puisque le mot "agapes" est issu, lui-même, du verbe "aimer", en grec...

Comment pourrait-on ne pas apprécier les agapes ?

Mot lumineux, mot rare, isolé, au sens mystérieux, il nous révèle toutes ses richesses !

Ce mot peu usité mérite d'être réhabilité, son sens premier évoque une sorte de fraternité, une union des âmes et des coeurs, des liens intenses.

Issu du verbe "aimer", ce nom nous montre toutes les ressources et les nuances de la langue française : "agapes, festin, banquet, ripailles", de nombreux mots peuvent être utilisés, en cette occasion...

Livrons-nous à des agapes ! Faisons retentir ce mot plein de bonheurs et de partages !

Je vous invite à des agapes réitérées ! Je vous invite à célébrer des fêtes, à organiser maintes agapes, à une convivialité chaleureuse !

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/article-je-vous-invite-a-de-veritables-agapes-123946856.html