Journées romaines...

Ben, vous voyez, rosemar...

Ce qui manque à nos centurions des Compagnies Républicaines de Sécurité, c’est ce côté.... Esprit festif, ouvert, rassembleur, formateur, partageur de valeurs...

Naaaan, mais c’est vrai quoi !

Le remake de la Pax Romana, au flash ball, c’est quand même caricatural d’une époque, où on tient le peuple à distance, et où on ne lui explique même plus les qualités et avantages, et le « choooose » de faire partie d’un grand....... Em-pire ! .