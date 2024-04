L’enfant qui ne voyait pas la LOIRE

Comme beaucoup d'autres …

Il était de ces gamins qui vivent dans un cocon, sans doute pour qu'un jour il puisse voler de ses propres ailes, un diplôme en poche sans avoir pris le temps de découvrir un environnement aussi hostile que périlleux aux yeux de ses géniteurs. Quoique vivant dans un paisible petit village ligérien, il n'était jamais au bord de la rivière. Ses parents étaient bien trop occupés en semaine et le week-end, entre les grandes surfaces et les soirées festives, ils n'avaient guère de temps à perdre en vaines promenades qui les auraient éloignés de leurs merveilleuses séries.

Victor passait son temps libre sur sa tablette ou dans différentes activités : programmées, encadrées, formatées et encartées. Il n'y avait pas de place à l'aventure ni à la pleine nature, d'autant que le pauvre chéri ne pouvait pas faire un pas dehors sans qu'un adulte ne l'y conduise en voiture. Même faire du vélo supposait pour lui de se retrouver sur un espace entouré de grillages, avec quelques bosses et des éducateurs. Quant à marcher, ceci n'avait jamais été envisagé pas plus pour lui que ses parents.

Du Val mystérieux qui n'attirait plus guère de curieux, Victor et ses camarades ne savaient rien et beaucoup n'avaient même jamais eu l'occasion de s'en approcher. Quand il visita une exposition sur le fleuve avec sa classe et qu'un animateur lui demanda de citer un poisson de Loire, il répondit fièrement la sardine. Un de ses camarades évoqua les cigognes à propos du Héron sans que nul ne s'en étonne.

Quant à savoir ce qu'était un affluent, un oiseau migrateur ou bien une écrevisse, plus aucun élève n'était en mesure de savoir de quoi il s'agissait. Ils en savaient bien plus sur les dinosaures ou les animaux des zoos que sur leur environnement immédiat. Victor tout comme ses camarades, n'avait jamais pêché pas plus qu'il n'avait pataugé dans la rivière. Les arbres et les plantes pour eux tous, se rangeaient dans un monde inconnu venu d'une autre planète.

Le plus surprenant fut alors pour le malheureux animateur qui s'arrachait les cheveux, l'interprétation qu'ils firent tous de la carte. La Loire sortait de l'Océan pour aller se perdre dans les Cévennes. La seule source qu'ils connaissaient était un quartier d'Orléans. Décidément, il y avait un vaste territoire à deux pas de chez eux qui leur était plus mystérieux que le système solaire.

Victor se rendit compte qu'il était passé à côté d'un univers passionnant. Il se prit de passion pour cet écrin peuplé d'une vie foisonnante qui lui avait été présenté par le truchement de panneaux, de maquettes, de récits et de vidéos. Il voulut profiter de son mercredi pour aller découvrir de par lui-même cet univers qui lui tendait les bras.

Ce fut un scandale chez lui. Sa mère de pousser des hauts cris, affirmant qu'il allait se salir, qu'il risquerait de se noyer et qu'il pouvait y faire de mauvaises rencontres. Son père s'indigna qu'il puisse louper son entraînement pour perdre son temps à observer des bestioles et des plantes. Monsieur et madame n'entendaient pas en rester là. Ils demandèrent un entretien avec la maîtresse pour lui faire grande remontrance : « L'école n'avait pas à mettre des idées aussi saugrenues dans l'esprit des gamins ! »

Victor sentit le vent tourner. Il cessa d'évoquer ce qui ne fut qu'un coup de cœur passager après une sortie scolaire. Il n'eut du reste pas grand mal. Ce que l'animateur avait évoqué avec verve ne fut jamais repris en classe. Le programme ne laissait pas de place à cet objet d'étude qui n'était pas dans les préoccupations de l'enseignante. Elle avait suivi le mouvement, tout simplement.

Pour l'enfant et pour nombre de ses camarades, la Loire restera un terrain inconnu, un lointain tout proche pourtant, vers lequel, jamais ils ne tourneront le regard. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans cette manière d'appréhender notre environnement. Les écrans ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour comprendre le monde qui nous entoure.

