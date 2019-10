L’icône nous emmène vers l’orient et la Grèce...

La Grèce des icônes, ce n’était pas la Grèce actuelle, mais Byzance, l’empire byzantin,ou Empire romain d’Orient, l’État apparu vers le IVᵉ siècle dans la partie orientale de l’Empire romain, quand celui-ci s’est divisé progressivement en deux.et a duré beaucoup plus longtemps que son frère ennemi occidental, jusqu’à la prise de Constantinople par les Turcs.

On oublie trop souvent que la Grèce antique englobait toute la côte occidentale de l’actuelle Turquie qui abrite autant de trésors helléniques que l’Attique et le Péloponnèse, à commencer par Istanbul et Sainte-Sophie.

Si je peux me permettre un avis, je pense qu’un titre du genre « l’icône nous emmène vers Byzance » aurait été plus juste.