La chanson du châtaignier...

Un châtaignier qui chante : des poutres qui craquent dans une maison, tout le monde est sensible aux bruits du vieux bois... Jean Ferrat en a fait une chanson pleine de charme et de poésie.

Le châtaignier, devenu charpente, est personnifié : il est présenté comme l'âme de la maison. Les poutres crient, se plaignent de ne plus porter de châtaignes. Cet arbre semble envahir la demeure, "la baraque, le grenier".

Cet arbre est doté de sentiments : il semble se plaindre de l' oppression du toit qui pèse... il est, aussi, doté de souvenirs : il se souvient de ses origines, il chante, donc, la chanson des bois que seul le poète entend, une chanson pleine de douceur : on peut imaginer, alors, sous nos yeux, l'image d'un bois de châtaigniers envahis d'oiseaux.

Les verbes "entendre, chanter" répétés de manière insistante nous font écouter la musique de ces poutres de bois : la voyelle nasalisée "an" revient pour suggérer une impression de légèreté, de tendresse.

La gaieté, c'est bien l'impression qui ressort de cette chanson... D'ailleurs, le châtaignier est symbole de vie et sa chanson est remplie de douceur et de joie.

On est sensible à la belle personnification qui joue sur le sens des mots et qui fait de la poutre une femme amoureuse : "la poutre-maîtresse" doit supporter le poids de tout le toit.

Le châtaignier est aussi le protecteur de la maison, il sert d'abri contre "le froid, la neige". Des mots simples, parfois familiers "baraque, bicoque" donnent une impression de bonheur vrai.

A la fin de la chanson, l'arbre est même assimilé à un artiste qui sait charmer l'auditoire de sa voix, de ses messages, tel un amoureux de la vie : on perçoit, là, l'image même du poète qui a écrit ce texte : le châtaignier et Jean Ferrat sont ainsi réunis et associés. La complicité est évidente puisque le poète est le seul, dans la maison, à entendre la chanson de l'arbre.

On ressent tout un amour de la nature, de la simplicité, des arbres. On entend les poutres craquer et on est ébloui par l'émerveillement du poète.

La nature est en harmonie avec le monde des humains : si l'arbre se plaint, c'est pour signaler sa présence bienveillante et protectrice, si l'arbre chante, c'est pour bercer les insomnies du poète.

La mélodie légère traduit un bonheur de vivre, une grande harmonie.

