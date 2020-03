"Elle arrivait aux lignes d’avant-garde, la nourriture, honteusement rampante et lourde, en longs cortèges boiteux de carrioles précaires, gonflées de viande, de prisonniers, de blessés, d’avoine, de riz et de gendarme et de pinard aussi, en bonbonnes de pinard, qui rappellent si bien la gaudriole, cahotantes et pansues."

C'est ainsi que Céline évoque dans son célèbre roman, Le voyage au bout de la nuit, la nourriture acheminée pour approvisionner les soldats pendant la guerre de 14 : s'entassent pêle-mêle des blessés, du ravitaillement, du vin ou du pinard associé à la gaudriole.

Etonnant, ce mot "gaudriole" dans ce contexte de violence et de guerre ! Mais le vin ne permettait-il pas d'oublier toutes les misères des combats, et de se livrer à la gaudriole ? Le vin offert aux combattants n'était-il pas une façon de les entraîner, malgré tout, dans toutes les horreurs et les déviances de la guerre ?

Nul doute que les soldats sur le front avaient besoin de vin et de gaudrioles, pour occulter et masquer toutes les atrocités de la guerre : plaisanteries lestes, les gaudrioles ont pour but d'amuser : le mot vient, d'ailleurs, d'un nom latin, "gaudium", la joie...

Curieusement, le terme "joie" est issu, aussi, directement du latin "gaudium" avec une évolution phonétique notable : la consonne "g" est devenue "j".



On le voit : la gaudriole, la joie sont issues d'un même radical, alors que les mots ne se ressemblent guère ! Curieuse parenté de mots si différents dans leurs sonorités !



Les mots de cette famille sont nombreux et divers : se gausser, gausserie, joyeuseté, joyeux, jubilation, jubiler, jubilatoire.



La gaudriole a pour but de faire rire...propos licencieux, grivoiserie, gauloiserie, elle vise à créer une bonne ambiance.

La gaudriole comporte, cependant, parfois, une certaine lourdeur, elle manque de subtilités, car elle fait appel à des mots grossiers et crus assez faciles.

En tout cas, le mot est sympathique avec le son"o" répété, comme un écho de rires qui éclatent, avec le suffixe -ole qui peut avoir une valeur d'atténuation, ou qui marque un terme populaire, comme dans le mot "bagnole".

Le nom "gaudriole" appartient à un niveau de langue familier et nous fait penser à d'autres termes argotiques : "bagnole,mariole, torgnole", des mots pleins de saveur et de pittoresque.



"Gaudriole, torgnole, bagnole", voilà des mots familiers que Louis Ferdinand Céline utilise volontiers ! Des termes hauts en couleurs, aux sonorités qui résonnent, qui chantent !



Je trouve le nom "torgnole" particulièrement savoureux, bien qu'il désigne une réalité assez dure ! Le terme "gaudriole" me plaît aussi, même si les gaudrioles ne sont pas toujours de très bon goût !



Voilà des mots jubilatoires ! Voilà des mots qui étonnent, amusent, nous font sourire, attirent notre attention...

