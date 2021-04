La lune est devenue dorée...

Décor plein de mystères et de charme, la lune est souvent associée à la poésie romantique. On songe à ces vers célèbres de Victor Hugo, dans le poème intitulé Clair de lune, extrait du recueil Les Orientales...

"La lune était sereine et jouait sur les flots. -

La fenêtre enfin libre est ouverte à la brise,

La sultane regarde, et la mer qui se brise,

Là-bas, d'un flot d'argent brode les noirs îlots."

Ce magnifique tableau forme un contraste saisissant avec la suite du poème, où Victor Hugo évoque la cruauté d’un châtiment infligé aux Grecs par les Turcs.

La lune, symbole de beauté, d'harmonie est, aussi, le thème d'une chanson très célèbre : Blue Moon... Comme dans le poème de Victor Hugo, la lune est personnifiée, puisque l'auteur s'adresse à elle, à la deuxième personne, comme si la lune était une entité vivante... L'apostrophe "Blue moon", réitérée en debut de strophe, suggère une intimité.



"Lune bleue, tu m'as vu debout, solitaire... Blue moon, you saw me standing alone."

La lune reflète, ainsi, la tristesse du personnage : elle devient "lune bleue", image de la mélancolie, due à la solitude : on peut parler d'un véritable paysage-état d'âme, un procédé souvent utilisé dans la poésie romantique... La couleur "bleu" évoque, également, "le blues", cette musique vocale et instrumentale, dérivée des chants afroaméricains où l’interprète exprime sa tristesse.

La solitude est soulignée par la préposition "without", "sans", répétée à deux reprises : absences d'amour et de rêve sont, ainsi, liées : "without a dream, without a love."

On voit s'instaurer une connivence entre le personnage et la lune qui semble comprendre son interlocuteur, comme le suggère l'emploi du verbe "savoir"...

La lune, à l'écoute, a entendu une prière et semble avoir exaucé celui qui l'a prononcée.

Cette prière s'adresse à un être cher, et aussitôt, comme par miracle, cet être est apparu, répondant aux attentes du personnage... un être unique, correspondant aux aspirations de celui qui exprime ses sentiments, comme le montrent les mots "the only one".

Et, aussitôt, des paroles d'un amour intense et passionné sont prononcées et entendues :"je t'adore".

La lune se métamorphose, alors, pour représenter un nouvel état d'âme, fait de bonheur : elle devient "dorée", symbole d'harmonie, de beauté.

Le refrain s'égrène, de nouveau, pour clamer, cette fois, le bonheur de ne plus être seul.

La mélodie traduit, à la fois, mélancolie, douceur, et tendresse.

Cette célèbre chanson a été composée en 1934 par Richard Rodgers, les paroles ont été écrites par Lorenz Hart.

Interprété par la grande Ella Fitzgerald, ce texte, sublimé par la pureté de la voix de la chanteuse nous touche, par sa simplicité, son évidence...

La sobriété, la clarté du vocabulaire, la personnification, la métamorphose soudaine de la lune permettent de renouveler un thème éternel, celui de la rencontre amoureuse...

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2015/05/la-lune-est-devenue-doree.html

Le poème de Victor Hugo :

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/clair_de_lune.html

Les paroles de la chanson :

http://lyricstranslate.com/fr/blue-moon-lune-bleue.html ;

Photo : Christelle

Vidéo :