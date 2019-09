"La mélancolie est le plus légitime de tous les tons poétiques", a écrit Edgar Allan Poe.



La mélancolie, étymologiquement, "l'humeur noire", est souvent associée à la poésie, aux poètes qui expriment et dévoilent leurs sentiments, qui soulignent les détresses, les malheurs de ce monde.



Le rôle du poète n'est-il pas de dénoncer la noirceur du monde ? Comment ne pas utiliser la mélancolie, une forme de tristesse pour mettre en évidence les souffrances, les désarrois auxquels sont confrontés les hommes ?



Comment ne pas faire appel à la mélancolie pour évoquer tous ces thèmes poétiques par excellence : la fuite du temps, la mort, les douleurs, les souffrances, les blessures ?



La plupart des poètes transcrivent une forme de mélancolie, Rutebeuf, Villon, Ronsard, Hugo, Baudelaire, Rimbaud et tous les autres !



Tristesse indéfinie, mal du siècle pour les auteurs romantiques, spleen pour Baudelaire, la mélancolie se décline en différentes expressions mais renvoie toujours à un état de malaise, de mal être indéfinissable...



Ce mot"mélancolie" qui contient en lui, l'adjectif grec "mélas", "noir" évoque le deuil, l'obscurité, la mort.



Le terme"noir" vient, lui, d'un adjectif latin "niger" dont on connaît tous les dérivés : noirceur, noicir, noirâtre....



Mais quelle poésie dans ce nom : la mélancolie ! On perçoit, dans ce mot, une certaine langueur, une idée de tristesse qui n'en finit pas : le mot avec ses 4 syllabes, sa voyelle nasalisée "an", ses différentes voyelles traduit bien une tristesse alanguie...



Quelle expressivité dans ce seul mot ! Couleur noire, sonorités sourdes, ce nom nous entraîne dans l'univers de la poésie.



On pense à ces vers célèbres de Nerval :



Je suis le Ténébreux, – le Veuf, – l’Inconsolé,

Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie :

Ma seule Étoile est morte, – et mon luth constellé

Porte le Soleil noir de la Mélancolie.



Voilà bien la définition même du poéte, musicien, triste, inconsolable, qui sait associer les mots, réunir les contraires, créer des expressions inattendues : "le soleil noir", bel oxymore qui surprend, étonne... On trouve dans ces vers tout un imaginaire onirique, un monde où se mêlent rêve et réalité....



La mélancolie des poètes est source de beautés, d'harmonies : elle révèle et dénonce un monde plein d'incertitudes, de difficultés, elle nous fait percevoir des détresses, des émotions, une sensibilité....



Il suffit d'écouter la voix de Léo Ferré pour entendre toute la musique de la mélancolie...

