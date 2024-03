La scène plutôt que le podium

Jetons-nous à l'eau …

Pour ceux qui ont compris à quel point le Monarque est un décathlonien hors pair spécialiste mondialement reconnu dans les Jeux Sataniques. Il est passé maître incontesté du Mépris, de la Morgue, du Mensonge, de la Provocation, de la Trahison, de la Falsification, de la Comédie, de la Simulation, de la Tromperie et de la Violence et espère bien rafler toutes les médailles lors de son prochain rendez-vous avec l'histoire.

Toute médaille a un revers et il est fort probable que celles-ci resteront durablement en travers de la gorge des Français quand ils découvriront que la mascarade de Juillet est destinée à redorer l'image désastreuse d'un pantin aux yeux de ses collègues qui ne valent guère mieux. L'Or autour du cou du récipiendaire et le plomb pour une population qui ne sera conviée à la fête qu'en crachant au bassinet.

Le mieux dans un tel contexte est de ne pas céder à la tentation de profiter de l'aubaine pour une fois dans sa vie, assister à cet événement planétaire. Le plus efficace encre est de ne pas regarder les retransmissions, de mettre à mal l'image écornée du Prince du salon de l'Agriculture en coupant une partie des recettes publicitaires. Le boycotte vous garantira du reste du flicage, des coups de matraque, de la vidéo surveillance et de la suspicion générale.

Mais ce n'est pas le mieux que vous puissiez faire. L'ordre nouveau du Monarque suppose que le pays s'arrête lors de son hochet sportif. Il entend mettre à contribution toutes les forces de sécurité, preuve s'il en est, que cette manifestation sera sous haute tension dans un contexte international qui peut susciter les plus vives craintes.

Le maître du pays n'en a cure, son image passe au-dessus de la sécurité de ses sujets. Il doit briller y compris lors de discours larmoyants si de possibles attentats surveillent. Tout est prétexte pour lui à se montrer, à montrer ses talents de comédien qui ne pense par un seul instant ce qu'il dit avec une componction feinte.

Alors, prenez le contre-pied de cette farce. Organisez partout et sans déclaration préalable de petits rendez-vous culturels. Un seul mot d'ordre : « La scène plutôt que le podium » pour des activités qui se passent merveilleusement de drapeaux et d'hymnes, de faste et de grimaces. La Culture plutôt que cette ahurissante expression de la devise des tyrans : « Du pain et des Jeux ».

Ouvrez-vous l'esprit, distrayez-vous, réfléchissez sans vous comporter en spectateur béat, chauvin et nationaliste. C’est la meilleure manière de refuser l'injonction olympique que vont nous matraquer les médias de la collaboration et de l’abrutissement. Partout dans tout le pays, ouvrez vos portes aux musiciens, chanteurs, comédiens, clowns, jongleurs, circassiens, conteurs, peintres, artistes en tous genres.

C'est ainsi qu'il convient de montrer que vous n'appartenez pas à cette cohorte de moutons qui vont se faire tondre en bêlant de satisfaction sous le regard d'une police politique. C'est ainsi que vous abandonnerez ce statut d'esclave du libéralisme dans lequel entend vous enfermer le petit banquier et ses commanditaires.

Une autre flamme est possible que celle qui brûlera dans la vasque de l'indécence. Une flamme qui brille dans les yeux quand l'intelligence, l'émotion, le beau, la réflexion sont au rendez-vous d'une communion collective qui n'a nul besoin de perdants pour se manifester. La Culture est la seule alternative à ce qui se trame dans une nation qui a totalement perdu le sens de la mesure et qui accepte d'être gouvernée par un homme de paille.