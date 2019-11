Laisse tomber l’éventail !

Je chante mais la faim qui m’affaiblit

Tourmente mon appétit

Je tombe soudain au creux d’un sentier

Je défaille en chantant et je meurs à moitié

Et gendarmes, qui passez sur le chemin

Gendarmes, je tends les main

Pitié, j’ai faim, je voudrais manger

Je suis léger, léger

Au poste, d’autres moustaches m’ont dit

Au poste, « ah ! Mon ami, oui, oui, oui, oui

C’est vous le chanteur le vagabond ?

On va vous enfermer, oui, votre compte est bon »

Non, ficelle tu m’as sauvé de la vie

Ficelle sois donc bénie

Car, grâce à toi, j’ai rendu l’esprit

Je me suis pendu cette nuit, et depuis

Je chante, je chante soir et matin

Je chante sur les chemins

Je hante les fermes et les châteaux

Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo

Et je couche, la nuit sur l’herbe des bois

Les mouches ne me piquent pas

Je suis heureux, ça va, j’ai plus faim

Et je chante sur mon chemin





Chanson optimiste et joyeuse pour savoir comment fuir les servitudes étouffantes de la vie !

Ca mériterait une explication de texte hein madame la professeur