Le mystère des mots...

La première écriture, la proto-graphie, fut universelle comme la première langue fut universelle.

Tous les vestiges archaïques se ressemblent.

L’écriture fut d’abord formée de signes idéographiques.

Il est si naturel que l’écriture ait été, au début, la représentation d’une idée par un dessin, d’un objet par l’image de l’objet, qu’on ne conçoit même pas que cela ait pu commencer autrement.

D’autant plus que ce système d’écriture existe encore dans certains pays, notamment en Chine.

Mais il restait à savoir comment l’écriture idéographique est devenue alphabétique.

Une des choses qui ont le plus frappé les premiers humains, c’est la différence des sexes. Il est bien certain qu’ils ont représenté le garçon par le signe « I » et la fille par le signe « O » ; et ces deux signes primordiaux qui ont servi à désigner le masculin et le féminin sont l’origine des lettres ; ils sont arrivés, en se modifiant de différentes manières, à former l’alphabet. Les lettres sont faites de « I » et de « O » combinés.

Le système d’écriture ionien, en les combinant de 25 manières, en forma un alphabet, le même dont nous nous servons.

Quand la pudeur sera née, beaucoup plus tard, on dira que ces deux signes représentent une baguette et une bague.

On les retrouve partout sous cette idée nouvelle et ils deviennent des symboles.

Le système du symbole féminin (la bague) se développe puissamment en Europe.

Annules (anneau) est un mot dérivé du nom d’une grande Déesse : Ennia.

Sortija (en espagnol) signifie sortilège des magiciennes. Ring (en anglais) vient de Rhénus, le pays où naquit la civilisation gynécocratique.

La bague servira à sceller les décrets (ceux du pontife Janus, diront les auteurs masculins).

Dans certaines langues, comme l’hébreu, le « I », devenu le « Y o d », servira à représenter le sexe masculin.

C’est cette lettre « I » qui sera représentée plus tard par les Obélisques, alors que le « O » sera représenté par les arcs de triomphe.

Oros, la lumière en hébreu, Horus en égyptien, le fils d’Isis, dans le Tarot les or sont les symboles de l’Esprit féminin.

En Asie, on relia ces deux signes « I » et « O » par un trait, un lien, mettant d’un côté la pointe de « I », de l’autre l’anneau. Ainsi rattachés, cela forma une flèche effilée par un bout, et arrondie par l’autre en forme d’anneau.

Ces flèches se disaient en saxon Log, d’où dérive le mot pélasgique Logos.

Le système d’écriture assyrienne se fonda sur ces signes.

Faits et temps oubliés

