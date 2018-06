Le pied de momie : un récit fantastique captivant, empli d’humour...

Comment ne pas apprécier cette nouvelle fantastique de Théophile Gautier, un maître du genre incontesté ?

Le titre, d'abord, nous intrigue : quel est ce mystérieux pied de momie qui évoque l'Egypte ancienne, les Pharaons, les pyramides, les obélisques et leurs hiéroglyphes sacrés ?

Comme dans tout récit fantastique, le texte se déroule à la première personne, se présentant comme un témoignage et une expérience authentique.

La nouvelle commence comme un récit réaliste : on voit le narrateur entrer dans un magasin de "curiosités"... La scène est située, de manière très allusive, à Paris, puisqu'on trouve une référence à "l'argot parisien"...

La description détaillée de la boutique est empreinte de pittoresque : un vrai "bric-à brac", avec des objets hétéroclites... Gautier décrit avec précision les matières, les couleurs : "une lampe étrusque de terre rouge, une armoire aux panneaux d'ébène... rayés de filaments de cuivre, une table, aux spirales de bois de chêne, des plats aux dessins rouges et bleus, relevés de hachures d’or..."

On trouve, aussi, des indications concernant la provenance ou l'époque de ces objets : "une armure damasquinée de Milan, des magots de la Chine, des tasses de Saxe et de vieux Sèvres, une épaisse table du règne de Louis XIII, une duchesse du temps de Louis XV, d'immenses plats du Japon..."

On perçoit, également, des formes, des dimensions : "une épaisse table, aux lourdes spirales de bois, d'immenses plats, des cornets, les tabettes denticulées, des hachures..."

L'ensemble apparaît très hétéroclite et désordonné.

La description du marchand, qui suit, est tout aussi pittoresque, et nous introduit davantage, encore, dans l'univers fantastique.

Quelques détails sont soulignés et font de ce personnage un être inquiétant et mystérieux : "un crâne immense, auréolé de cheveux blancs, le scintillement de deux petits yeux jaunes qui tremblotaient dans leur obite, ses mains maigres fluettes, pleines de nerfs en saillie, onglées de griffes semblables à celles des chauves-souris."

Ses mains deviennent même des "pinces de homards" qui saisissent les objets de la boutique.

Les métaphores animales rendent ce personnage particulièrement étrange, d'autant qu'il propose au narrateur d'acheter des armes dont il vante la férocité et la beauté... ""regardez ces rainures pour égoutter le sang, ces dentelures pour arracher les entrailles."

Mais le narrateur, qui cherche un "serre-papier", décline toutes ces propositions et il est, soudain, attiré et séduit par "un pied charmant", comme le suggère l'emploi du passé simple "j'aperçus", qui marque une rupture et une surprise...

Il s'agit en fait, d'un pied embaumé, un pied de momie, dont on distingue "le grain de la peau"... Il s'agit du "pied de la princesse Hermonthis, fille d'un pharaon", selon les propos de l'antiquaire...

Après marchandage, l'affaire est conclue, pour cinq louis...

Le soir venu, dans l'obscurité, entre rêve éveillé et douces vapeurs de Champagne, le narrateur entend des bruits étranges et le pied de la princesse se met à s'agiter...

On retrouve là, tous les ingrédients du registre fantastique : la nuit, le rêve qui se confond avec la réalité, les objets qui s'animent et qui prennent vie.

L'apparition de la princesse Hermonthis, au charme oriental, captive le jeune narrateur...

La suite du récit nous emmène vers l'Egypte antique et ses décors somptueux.

Le texte rempli d'humour, de tendresse, ne peut que séduire et envoûter le lecteur.

Et il s'achève sur une ambiguité qui est le propre de tous les contes fantastiques... On hésite entre rêve et réalité, entre une explication rationnelle et une autre qui relève du surnaturel.

Voilà un récit bref, attachant, qui permet de découvrir toutes les subtilités du registre fantastique ! Une belle lecture de vacances pour tous, une lecture qui nous replonge dans l'ambiance de l'Egypte antique, qui nous permet de voyager dans l'espace et le temps !

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2015/08/le-pied-de-momie-un-recit-fantastique-captivant-plein-d-humour.html

Le texte :

https://fr.wikisource.org/wiki/Romans_et_Contes_de_Th%C3%A9ophile_Gautier/Le_Pied_de_momie