"Elle voulait ne pas paraître embarrassée ; mais elle sentait que le plus vif incarnat colorait ses joues..." a écrit Félicité de Genlis, dans son roman historique, Mlle de la Fayette ou le siècle de Louis XIII. Dans cet extrait, Melle de la Fayette laisse voir son trouble et rougit de pudeur, à l'approche du roi...



L'ncarnat désigne une couleur rouge vive et claire : ce mot, dérivé du latin "caro, carnis" la chair, évoque une teinte à la fois éclatante et discrète, entre la couleur de la cerise et celle de la rose.



Les mots de cette famille sont nombreux : "chair, charnel, carne, carné, carnation, carnier, carnaval, carnage, carnassier, carnivore, incarnat, incarner, incarnation, caroncule, charcutier, charogne..."



Le terme "incarnat" a un sens plus poétique : associé à la couleur de la peau, il suggère, souvent, une forme de pudeur, un rouge-rose qui monte aux joues...



Ce mot qui peut être un adjectif ou un nom commun masculin est empreint de mystères : on n'en saisit pas immédiatement le sens et l'origine...



Mot rare, peu usité, il suscite la curiosité avec ses sonorités de gutturales "k" "r", sa voyelle "a" répétée comme dans un écho...



L'incarnat évoque des teintes de roses pourprées, des éclats de rouge, des aurores naissantes.



L'ncarnat suggère des colères, des pudeurs soudaines, des embrasements...



Il nous fait voir des pastels de rose-rouge, des fleurs aux teintes douces, anthémis, géraniums, althéas, centaurées, balsamine, dianthus, fleurs divines.



Saponaires, fleurs d'églantiers...



L'incarnat est associé à des visages qui s'empourprent, à des teints éclatants, à des sentiments variés...



Voilà un mot à redécouvrir : lié à la sensation visuelle, il fait surgir des couleurs nouvelles, différentes, des roses vifs pleins d'harmonie.



Un ciel incarnat peut évoquer une aurore rougeoyante, le houx se couvre de baies d'incarnat, une flamme s'anime de teintes d'incarnat...



Coccinelles, fraises, groseilles, pommes rougeoyantes peuvent révéler des tons proches de l'incarnat... Les feuilles d'automne se couvrent parfois de marbrures, d'éclats d'incarnat...





Couleur vive et nuancée, l'incarnat fait naître de nombreuses images chaleureuses !

