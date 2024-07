Les jeux poéticolympiques de la Paillote

Faites jeux de toutes plumes.

Si dans l'antiquité les arts et la culture prenaient places aux rangs de disciplines à part entière ce qui semble na part attirer l'attention d'un baron dont on célèbre sans doute fort abusivement l'ouverture d'esprit. Mais qu'importe ce déplorable oubli puisque la cérémonie d'ouverture leur fait grande et somptuaire place avant que de prendre patience jusqu'au baisser de rideau.

La chose n'a pas échappé à Arnaud Mithiviers qui a lancé les Jeux poéticolympiques sans son espace culturel de plein air en bordure d'une Loire bien moins polluée que sa petite sœur la Seine. C'est ainsi que cet agitateur invite tout à chacun à se jeter à l'eau sans mettre de combinaison ni déranger les médias en mal d'images fortes pour écrire un texte, un poème, un récit de moins de 2024 caractères.

Les uns et les autres feront assaut de virtuosité, d'adresse, d'imagination, de courage ou de résistance afin de remplir non pas les stades mais cette invitation pour laquelle l'essentiel est véritablement de participer sans recherche de performance ni de médaille. La chose n'est certes pas banale puisque la littérature se plaît parfois a décerné des prix comme à la foire aux oies ; la tentation de la plume sans doute qui aime à s'élever au-dessus des contingences …

Qui sème les mots au vent récoltera des lauriers en faisant flèche de tout bois sans mettre à mal la langue française et le trésor public. La couronne de lauriers ceindra les fronts de tous les participants qui se feront un plaisir de repousser tout esprit de compétition et de lucre. Seule la conjonction de coordination Or ne trouvera pas place dans le lexique des postulants qui devront couler dans le bronze des productions que le public prendra pour argent comptant.

Si podium il y aura, ce ne sera que pour déclamer les œuvres à un public qui n'aura pas besoin de s’affubler de drapeaux et de pancartes, de tenues aux couleurs de leur favori à moins que ce ne soit des noms de marques. Le dépouillement sera la règle et la simplicité le credo de tous. Il est vrai que le rouleau compresseur médiatique ignorera superbement la discipline à jamais effacée des tablettes du CIO.

Naturellement j'ai saisi la balle au bond pour tenter l'essai et apporter mon grain de sel dans cette demande qui me contraint à sortir de ma réserve olympique. Je vous invite à enfiler vous aussi le maillot pour mettre le pied à l'encrier afin de satisfaire à la quémande de nano sans prendre le risque de ne pas satisfaire aux minimas. Un seul mot peut suffire pourvu qu'il soit porteur d'une flamme qui vous consume …

Je vous laisse juge de cette bouteille à la Loire que j'ai déposé selon les modalités fixées par notre ami accordéoniste et agitateur d'idées. Le thème suggéré est « Ma Vie Sur Terre ! » ce qui vous laissera toute latitude de surfer loin de Tahiti sur la vague sublime de votre imaginaire. Vous agirez selon votre bon plaisir, sans juge arbitre ni contrôle antidérapage. Seule la bienséance sera de mise, ça va de soi sans qu'il vous soit demander de jurer votre allégeance aux valeurs des Jeux.

À vous de jouer, pour le meilleur et pour le pitre. Les jeux sont à faire et rien n'y est farfelu ni déplacé.

Ma vie rêvée sur Terre

Lorsqu'ils se sont invités

Au détour d'un beau songe

Ils firent preuve d'assiduité

Pour peupler mes mensonges

Passagers sans bagages

Pour des voyages au long cour

Devinrent mes personnages

Sans réclamer mon concours

Ils pimentèrent leurs récits

D'aventures mirifiques.

Évanescence de la nuit

Aux vapeurs de barriques

Depuis ils n'ont de cesse

Venant à l'improviste

De m'offrir leurs largesses

À chaque entrée en piste

Suivant alors leurs conseils

Au fil d'un écritoire

Je vous glisse à l'oreille

Des aventures de Loire

C'est par procuration

Que ma vie se déroule

De pérégrinations

En mouvements de foule

De contes en fariboles

C'est désormais par écrit

Que lutins, fées et trolls

Prennent place dans mes récits

D'une existence imagée

Transmise par les rêves

Des aventures inspirées

Par des songes sans trêve

On m'accorde des mérites

Qui ne sont qu'illusion

Un auteur émérite

Crée ses propres fictions

Mes écrits sont susurrés

Par des muses oniriques

Sans que je puisse assurer

Leur rôle authentique

Ma vie bien plus que rêvée

N'est que l'émanation

D'étranges esprits éthérés

Dictant mes rédactions

Les jeux poéticolympiques

A vos poèmes !

Défi poétique :

Composez votre poème durant les J.O. 2024

De 1912 à 1948, les Jeux Olympiques comprenaient des épreuves d'art et de littérature : "Le pentathlon des muses".

Pour La Paillote, la poésie n’est pas une compétition, c’est un art d’être, de vivre et d’échanger.

Aussi, durant les Jeux Olympiques 2024 des valides, la Paillote propose un défi poétique, essentiellement avec soi-même.

Composez votre poème sur un thème donné.

Un florilège de poèmes sélectionnés parmi vos compositions, sera lu au public le dimanche 11 août à 18H à La Paillote, jour de la clôture des JO.

( Et une crêpe verte avec les anneaux olympiques dessinés dessus avec du chocolat bio sera offerte aux sélectionnés par un « jury » composé des êtres humains qui font fonctionner La Paillote ! )

Les textes proposés devront être écrits en langue française et en 2024 caractères maximum, sur le thème qui vous a été communiqué le 26 juillet à 20h - (heure de la cérémonie d’ ouverture des JO 2024), depuis le site internet www.paillote-orleans.fr , sur les réseaux sociaux de La Paillote. (Facebook et Instagram et Google ) et sur place : "MA VIE SUR TERRE"

Ils devront être déposés dans la boîte-aux-lettres physique de La Paillote, jusqu’au 8 août 22h ou dans la boite aux lettres numérique de La Paillote, jusqu’au 8 août à 22H

=> [email protected]

Soyons sport