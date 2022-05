Les Journées Romaines : le fort des légionnaires...

@Louis

les Romains buvaient du vin

ce sont les Gaulois qui sont supposés avait été consommateurs de cervoise et d’hydromel d’après Goscinny, mais ils préféraient eux aussi le vin si on en juge par le nombre d’amphores trouvées dans plusieurs sites archéologiques et par le fait qu’ils ont inventé le tonneau

de toute façon, pour Nîmes, la question ne se pose même pas puisqu’il s’agissait d’une ville 100% romaine de la Provincia, et non pas d’un site gaulois.