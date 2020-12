Les mots grecs...

Certains mots venus du Grec ancien ont des échos particuliers par leurs sonorités et leur sens : ainsi le mot "chrysos" χρυσός, qui désigne l'or et par extension la couleur dorée évoque des images lumineuses...Le chrysanthème, la fleur d'or, la chrysalide ou l'enveloppe brillante et translucide des insectes, une statue chryséléphantine, faite à la fois d'or et d'ivoire, la chrysolithe, pierre précieuse, couleur de miel...

Ce vocable a traversé les siècles et nous est parvenu dans d'autres mots aux significations diverses, où l'on retrouve l'idée d'une couleur éclatante ou lumineuse.

Cette continuité est troublante et, en même temps, il est curieux de constater que le mot "or" vient d'un autre radical latin : "aurum"...

Le mot grec "chrysos" aux sonorités à la fois douces et dures est plein, en lui-même, de poésie et de charme : il a des airs lointains et exotiques par sa graphie et renvoie à un alphabet très ancien.

Le terme "or" venu du latin paraît, lui, plus banal, plus ordinaire.

La langue grecque nous fournit ainsi de nombreux radicaux aux sonorités éclatantes : "chronos", le temps et ainsi défilent la chronologie, la chronique, le chronomètre, la synchronie, la diachronie...

"Cosmos", le monde et on voit apparaître le cosmonaute, le cosmopolitisme, le macrocosme et le microcosme.

"Didasko", j'enseigne, j'apprends et l'on admire l'autodidacte, la didactique, l'art de la didascalie...

"Dromos", la course et on perçoit l'hippodrome, le vélodrome, le boulodrome, le palindrome et le dromadaire.

"Drys", le chêne est peuplé de nymphes, dryades et hamadryades aux noms éblouisssants.

"Pan" le Tout nous fait voir le panorama, goûter la panacée et nous fait même éprouver parfois une peur panique...

"Biblion", le livre et on entrevoit la bible, le livre par excellence, la bibliothèque, la bibliographie, le bibliophile.

Que de mots éclatants et riches de sens ! Le grec nous renvoie à des temps anciens, à nos origines, aux genres littéraires les plus prestigieux : le théâtre, la poésie, l'épopée, la tragédie, la comédie, autant de mots grecs qui suggèrent un monde de culture et d'échanges.

Le grec survit à travers notre langue dans de nombreux termes aux charmes infinis... Le grec nous offre une multitude de notions et de mots qui se répondent dans un ensemble riche de sens...

