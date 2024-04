Les randonneurs

« Pourquoi éprouvent-ils le besoin d’aller ainsi en groupe ? »





Question très pertinente qui provoque chez moi une réflexion pas du tout scientifique, mais intuitive.

Contrairement à ses cousins, tous arboricoles., l’homme est un singe qui marche. D’ailleurs, les muscles les plus développés de cet hominidé sont ses fesses (très réduites chez les chimpanzés) qui lui sont indispensables pour la station debout et la marche bipède, lui laissant les mains libres pour pouvoir utiliser un arc, un smartphone ou un flash-ball.

Bon, ça, c’est pour la marche, mais pourquoi en groupe ? Sans doute par atavisme, les troupes d’homos (sapiens, néandertalis, etc) et de leurs aieux pouvant se comparer à des meutes de loups menées par un couple alpha, deux familles de mammifères qualifiés de sociaux, comme les fourmis mais avec une latitude d’autonomie individuelle puls importante. Et ce petit manège pour aller chercher de nouveaux territoires propices à la chasse et à la cueillette a duré environ 300 00 ans pour sapiens et on ne sait pas trop combien paours ses aïeux.

Alors, vous pensez bien, ça laisse des traces et un vieux mécanisme fait qu’on se sent bien quand on marche en troupe (y pas de jambes de bois, y a des nouilles mais ça ne se voit pas). C’est un peu comme pour la satisfaction que donne la vie en famille, la tendresse parents-enfants qui est un phénomène non acquis et qui est présent même chez les pires crapules.