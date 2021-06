"Sur la fadeur de la nourriture de base, viennent se poser les saveurs éclatantes des épices, comme autant de couleurs vives sur une page blanche." C'est ainsi que Michel Tournier fait l'éloge des épices, dans un de ses ouvrages, intitulé Célébrations...



Le nom "épice" vient du latin, "species", qui a diverses significations : "vue, regard, aspect, apparence", puis, "espèce", "denrée, drogue, ingrédient, épice".



Le terme latin "species" est, donc, à l'origine de deux noms distincts : "espèce et épice"... avec des spécialisations de sens très différents.



Le mot "épice" renferme mille saveurs, des myriades de parfums exotiques et lointains... Avec ses sonorités de labiale, de sifflante, le mot dessine des goûts subtils ou plus intenses, des parfums mystérieux, étranges, qui semblent recéler des vertus et des pouvoirs magiques.



Une "apparence", tel est le sens premier du mot "species", dans lequel on perçoit une sorte d'énigme, de secret.



On songe à la route des épices : les épices comme la cannelle, la cardamome, le gingembre, et le curcuma étaient connues, et commercialisées en Orient, depuis la haute Antiquité. Ces épices étaient acheminées le long des routes du Moyen-Orient, avant le début de l'ère chrétienne, elles étaient associées à des histoires fantastiques, faisant intervenir la magie.



Les épices évoquent, aussi, une multitude de couleurs : rouge, ocre, orangé, vert, brun, couleur de terre.



Arômes, couleurs, goûts, parfums, quel monde de sensations variées dans les épices !



On songe à tous ces mots : le clou de girofle, la muscade, le poivre, le gingembre et le safran, noms variés d'épices, noms anciens issus du grec, du sanscrit ou de l'arabe.



Le safran, l'or rouge aux saveurs parfumées, originaire du Moyen Orient, fait épanouir ses teintes d'ocre et de rouille.



Le poivre aux éclats de gris, de noirs rayonne de piquant et de douceur à la fois.



Le gingembre résonne de ses voyelles nasalisées qui chantent et réveillent les sens.



Les épices sont comme des écumes de goût, des embrasements de couleurs : le curcuma se pare de teintes de chrysanline, le curcuma, aux sonorités redoublées, fait plaisir à entendre.



La cannelle, avec son suffixe de diminutif, nous fait songer aux couleurs douces de l'enfance.



Les épices, leurs noms, leurs couleurs nous emmènent vers l'orient, ses paysages de dunes, de barcanes, ses ondoiements de sable... les épices nous font voir des souks, des étalages bariolés et pittoresques.



Les épices nous font rêver à un monde coloré, aux parfums audacieux, pimentés ou plus doux...

