Manon Lescaut : quelles visions du monde ?

@Decouz

Le sens du mot « libertin » au 18ème avait déjà été perverti par rapport à l’usage qu’on en faisait au 17ème, et pour cause : le courant libertin dont le chef de file était Théophile de Viau consistait avant tout en un athéisme aristocratique ; la « débauche » n’était qune des conséquences possibles ce positionnement idéologiquepar la remise en cause radicale de la morale chrétienne.

Le Dom Juan de Molière n’est pas le fruit du hasard : le héros est avant tout athée, avant d’être séducteur, or la postérité n’a retenu que le dernier aspect qui est secondaire. Ce n’est pas par hasard non plus si ce jeune noble est terrassé par la statue du commandeur, symbole de l’ordre étable qui se révèle plus puissant que toute rébellion.

Le glissement du signifié du mot « libertin » de « contestataire » à « dissolu » au 18ème siècle n’est pas non plus le fait du hasard, mais le résultat d’un travail de fond des jésuites pour discréditer un mouvement d’émancipation en le ravalant à ce qu’il avait pu, éventuellement, produire de pire. Sade a été utilisé à cette fin en stigmatisant les aspects sulfureux de son œuvre et en oblitérant ses convictions républicaines ( Français, encore un effort si vous voulez être républicains).

Un peu comme l’image de "l’homme au couteau entre les dents" pour les bolchéviks.