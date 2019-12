Merveilleux chants de Noël !

Des chants emplis de gaieté, des chants traditionnels qui évoquent les Noëls de notre enfance... on ne peut qu'être séduit par ces musiques anciennes...

La chorale Tutti Canti a donné un magnifique récital de ces chants d'autrefois.

On écoute d'abord une mélodie rythmée par un petit tambourin : bonne humeur, enthousiasme sont communicatifs... Les spectateurs sont sous le charme...

Puis, place à un chant que tout le monde connaît en Provence : La Cambo me fai mau ... écrit par Nicolas Saboly, il raconte l'histoire d'un berger qui demande qu'on selle son cheval pour aller saluer l'enfant Jésus, car il a mal à la jambe : là encore, on est emporté par le rythme vif de la musique...

"La cambo me fai mau,

Bouto sello, bouto sello

La cambo me fai mau,

Bouto sello à moun chivau."

On est aussi séduit par cette mélodie apaisante : Tant crie-t-on Noël. Un chant qui évoque dans un style poétique les charmes de l'hiver : "Dans le bois flambe le houx, et l'hiver rentre chez nous."

Rythmé par triangles et tambourin, le chant "Berger, écoutez" nous entraîne dans des notes emplies de gaieté.

Comment ne pas être ébloui par cette mélodie "Un soir que les bergers...", une chanson de Noël du Béarn ?

"Un soir que les bergers rassemblés dans la lande,

Surveillaient leurs troupeaux à l'heure de minuit,

Ils virent tout à coup une clarté si grande,

Que celle d'un beau jour qui luit.

Un sauveur vous est né sous une forme humaine ;

Pour vous Il a voulu se faire tout petit.

Bergers, vous le verrez dans la ville prochaine,

La ville du grand roi David.



Il est dans un crèche au jour de sa naissance,

N'ayant autour de lui que ses pauvres parents,

N'attendez pas de voir cette magnificence

Qu'on voit autour des rois du temps."

Puis, c'est un court hymne en latin qui nous apaise : "Non nobis", une prière d'action de grâce.

"Non nobis, non nobis, Domine

Sed nomini tuo da gloriam.

Non pas à nous Seigneur, non pas à nous,

Mais à Ton Nom (seul), donne la gloire."

C'est ensuite un appel à "Toute la nature humaine" pour aller célébrer l'enfant qui vient de naître : rythmé par un tambourin, ce chant plein de vivacité nous entraîne dans son sillage.

Une chanson humoristique des Frères Jacques nous emporte alors dans un tourbillon de jeux de mots...

"C'était un Shah, tait un Shah, tait un Shah,

Un Pacha plein d'argent, Shah Persan si puissant

Que dans son, que dans son, que dans son, son harem

Toutes les femmes lui disaient Shah Shah Shah comme on

t'aime !

Mais malgré ses mi-mi, ses mi-mi, ses milliards,

Le Pacha, Shah Shah Shah, avait bien le cafard,

Des pé-pé, des pé-pé, des pétroles il était saturé...

Car son rêve...

C'était d'voir pousser l'gazon...

Devant son pa-pa...

Son palais en toutes saisons..."

Puis, c'est un "kyrie" apaisant qui nous berce de ses notes si douces et mélancoliques... magnifique !

C'est encore un chant traditionnel du Béarn qui évoque les Rois mages :

"Nous sommes trois souverains princes

De l'Orient

Qui voyageons de nos provinces

En Occident

Pour honorer le Roi des rois

Dans sa naissance

Et recevoir les douces lois

Que donne son enfance

Le firmament fait sous le voile

De cette nuit

Scintiller une belle étoile

Qui nous conduit

Nous nous guidons par les beaux feux

Qu'elle fait naître

Nous allons accomplir nos vœux...

Une chanson napolitaine : La palummela qui nous séduit avec ses belles sonorités de la langue italienne...

"Palummella, zompa e vola

addo sta nennella mia…

Non fermate pe’ la via,

vola, zompa ch’ella la…

Cola scella la saluta,

falle festa falle festa attuorno attuorno…

e le ha di ca, notte e ghiuorno

ie sto sempe ie sto sempe souchpira"

"Colombe, saute, et vole

vers ma petite chérie

Ne t’arrête pas en route,

vole, saute, car elle est là

Avec ton aile, salue-la,

fais lui fête, tourne lui autour

Et dis-lui que nuit et jour

je soupire toujours après elle."

On est séduit aussi par cette évocation de l'hiver et de son cortège :

"C’est l’hiver et son cortège

Qui arrive tout blanc de neige

Et met dans son capuchon

Les toits rouges des maisons. Bis

D’abord il appelle le vent

Qui sifflote entre ses dents

Et lui dit : « Va et emporte

Au loin tout’s les feuilles mortes. Bis

Ensuite il appelle le froid

Et lui dit : « Viens avec moi

Dessinons des fleurs de gel

Aux fenêtres des chapelles." Bis

On se laisse encore bercer par cette célèbre Barcarolle napolitaine :

Sul mare luccica l'astro d'argento.

Placida è l'onda, prospero è il vento.

Sul mare luccica l'astro d'argento.

Placida è l'onda, prospero è il vento.

Venite all'agile barchetta mia,

Santa Lucia ! Santa Lucia !

Venite all'agile barchetta mia,

Santa Lucia ! Santa Lucia !

Sur la mer miroite l'astre d'argent,

L'onde est calme, le vent est favorable,

Sur la mer miroite l'astre d'argent,

L'onde est calme, le vent est favorable,

Venez sur mon agile petite barque

Sainte Lucie ! Sainte Lucie !

Venez sur mon agile petite barque

Sainte Lucie ! Sainte Lucie !

Le récital s'achève avec le célèbre Ave verum de Mozart : on est ému par la simplicité et la beauté de ce chant religieux :

"Ave verum corpus natum de Maria Virgine

Vere passum, immolatum in cruce pro homine,

Cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine,

Esto nobis prægustatum in mortis examine.



Je te salue, vrai corps né de la Vierge Marie,

Qui a vraiment souffert et a été immolé sur la croix pour l'homme,

Toi dont le côté transpercé a laissé couler du sang et de l'eau.

Puissions nous te recevoir à l'heure de la mort."

Ce concert a été donné au profit de l'ONG Action contre la faim.

Créée en 1979, cette association lutte contre la faim dans le monde. Sa mission est de sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles.

