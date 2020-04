N’y a-t-il pas des nymphes glacées dans l’eau des sources ?

« Me voilà, me voici

Me voici, me voilà

Faite pour le plaisir de vos yeux

Aérienne et jolie

Gracieuse et jolie

Et je ris, ris, ris

Ah ! Ah ! Ah ! Ah !

Et je vais, et je viens

Et je viens, et je vais

Minaudant pour le plaisir des yeux

Je revis, je conquis

J’éblouis car je suis :



Une nymphe aux pieds mutins

Qui apparaît les clairs matins

Dans les allées des jardins

Lorsque fleurit le romarin »

Sim

