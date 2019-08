NikanOmpa... un beau voyage musical...

Un quatuor vocal qui nous fait découvrir la musique mexicaine et ses rythmes exotiques, c'est un dépaysement garanti et une belle découverte...

Ce concert s'est déroulé au Carré d'Art dans le cadre des festivités des Jeudis de Nîmes.

Des mélodies anciennes datant du 16ème et du 17ème siècles, des textes en latin, des musiques plus récentes, des chants traditionnels : voilà une beau programme permettant d'appréhender une culture musicale que l'on connaît peu.

Le concert s'ouvre sur des chants en latin, d'inspiration religieuse, d'abord "Coenantibus autem illis" de Juan de Lienas, mélodie apaisante, emplie de sérénité... puis, dans le même registre, Lamentatione Hieremiae de Manuel de Sumaya.

La musique sacrée nous transporte dans un monde de paix et d'harmonie : les voix nous enchantent et nous subjuguent.

"Coenantibus autem illis accepit Jesus panem

Benedixit ac fregit deditque discipulis suis :

Accipite et manducate hoc est enim corpus meum."

Puis, on écoute" Xicochi ", un motet du XVIIe siècle , écrit par Gaspar Fernandes alors qu'il était organiste à la cathédrale de Puebla.

"Xicochi, xicochi,

Xicochi, xicochi

Xicochi conetzintle

Xicochi conetzintle

Caomiz hui hui Xoco dans Angelos moi

Caomiz hui hui Xoco dans Angelos moi

Caomiz hui hui Xoco en moi Angelos

En Angelos moi dans Angelos me

Alleluia Alleluia"

"Dors, dors, dors, dors

dors

mon enfant

Dors, mon enfant

En effet, les anges sont venus pour t'appeler (dans le monde)

En effet, les anges sont venus pour t'appeler (dans le monde)

En effet, les anges sont venus pour t'appeler (au monde)

Alleluia, alleluia"

La musique exotique des mots, leurs sonorités nous font rêver et voyager vers des contrées lointaines...

Puis, c'est une mélodie emplie de gaieté et de vie qui nous enchante : Convidando esta la noche, de Juan G. Cespedes.

"Convidando está la noche

Aquí de músicas varias

Al recién nacido infante

Canten tiernas alabanzas

Ay, que me abraso, ay ! divino dueño, ay !

En la hermosura, ay ! de tus ojuelos, ¡ay !

Ay, cómo llueven, ay ! ciento luceros, ay !

Rayos de gloria, ay ! rayos de fuego, ¡ay !

Ay, que la gloria, ay ! del portaliño, ay !

Ya viste rayos, ay ! si arroja hielos, ¡ay !

Ay, que su madre, ay ! como en su espero, ay !"

"Convidando está la noche" est un chant de Noël écrit au XVIIe siècle.

Le refrain est une guaracha , une chanson de danse rapide, probablement d'origine espagnole.

La mélodie qui suit, intitulé Xtoles est probablement une des plus anciennes mélodies connues encore vivantes. C'est une chanson de danse guerrière maya au Dieu Soleil. C'est l'occasion de découvrir un curieux instrument de musique : une mâchoire d'âne, utilisée au Pérou ou au Mexique, cet instrument de musique est appelé également Kijada. On le percute sur le côté tout en grattant les dents comme un guiro.

Maya :

"Conex, conex palanxen, xicubin, xicubin yocolquin.

Conex, conex palanxen, xicubin, xicubin yocolquin.

Xola mayola, xola mayol, ea, ea, ea, o.

Conex, conex palanxen, xicubin, xicubin yocolquin.

Xtoles se prononce chitolès

Conech, Conech pah leh chen,

Chicoubinn, chicoubinn, yoh kol kinn.

Conech, Conech pah leh chen,

Chicoubinn, chicoubinn, yoh kol kinn.

Cho-la ma-yo-la, cho-la ma-yol, è-a, è-a, è-a o.

Conech, Conech pah leh chen,

Chicoubinn, chicoubinn, yoh kol kinn.



Allons-y, allons-y les garçons, car le soleil se lève

Allons-y, allons-y les garçons, car le soleil se lève

Cho-la ma-yo-la, cho-la ma-yol, è-a, è-a, è-a o.*

Allons-y, allons-y les garçons, car le soleil se lève."

On peut encore écouter"La bruja", un style de musique dit "jarocho" de la ville de Veracruz. C'est un des plus populaires airs de danse traditionnelle là-bas.

"La bruja" veut dire "la sorcière". C'est une sorcière qui suce le sang comme un vampire. Cette chanson est l'histoire d'une vieille femme célibataire qui veut attraper un homme (au moins un !).

"Ay ! qué bonito es volar

a las dos de la mañana,

a las dos de la mañana,

¡ay ! qué bonito es volar,

¡ay mamá !

Volar y dejarse caer

en los brazos de una dama.

Ay qué bonito es volar

a las dos de las mañana,

¡ay mamá !

Me agarra la bruja

y me lleva a su casa,

me vuelve maceta

y una calabaza.

Ah !, que c'est beau de voler

À deux heures du matin,

À deux heures du matin.

Ah !, que c'est beau de voler,

Ah, maman !

Voler et se laisser tomber

Dans les bras d'une dame.

Ah !, que c'est beau de voler

À deux heures du matin,

Ah, maman !

La sorcière m'attrape

Et m'emporte à sa maison,

Elle me transforme en pot de fleur

Et en citrouille."



Le récital s'achève avec le célèbre Besame mucho de Consuelo Velazquez :

"Bésame, bésame mucho Embrasse-moi, embrasse-moi beaucoup,

Como si fuera esta noche la última vez Comme si cette nuit était la dernière fois,

Bésame, bésame mucho Embrasse-moi, embrasse-moi beaucoup,

Que tengo miedo tenerte Car j'ai peur de t'avoir

Y perderte otra vez Et de te perdre après..."

Ce quatuor vocal, riche par la diversité de ses membres Ileana MUÑOZ, soprano, Zoé VAUCONSANT MASSICOTTE, contralto, Emilio GUTIÉRREZ TLACAELEL, ténor et Clemente HERNANDEZ, baryton, promeut la musique mexicaine et voyage à travers les époques.

