Nîmes et le prix Goncourt...

@rosemar

« Une notoriété qui a d’ailleurs pesé pour Jean Carrière : il a eu du mal à s’en remettre... »

Il est difficile de savoir si son état dépressif a eu pour cause le prix Goncourt ou la mort de son père qui est intervenue juste après : "le prix Goncourt a été la crête d’une très longue tempête... Cette énorme crête n’a fait qu’amplifier tout ce qui allait déjà mal dans ma vie. Il y a eu une succession d’événements, immédiatement après le prix, qui m’en a enlevé tout le bénéfice".(lien)





Quand on coupe les pattes à une puce et qu’on lui dit « saute ! », elle ne saute pas, même si on crie ; certains en concluent que couper les pattes à une puce la rend sourde.





Être étiqueté "écrivain régionaliste" n’est pas un anathème !