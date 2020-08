"Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres ;

Adieu, vive clarté de nos étés trop courts !

J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres

Le bois retentissant sur le pavé des cours."

Ces vers célèbres de Baudelaire sont extraits d'un poème intitulé Chant d'automne, inséré dans les Fleurs du mal.

Avec le mot "ténèbres", on entre dans le monde de la nuit et du mystère.... Ce nom, aux sonorités de dentale, de labiale et de gutturale entrelacées nous étonne : voilà un mot qui nous parle !



Il nous parle de l'obscurité, du prince des ténèbres, de l'esprit des ténèbres, des ténèbres de l'ignorance et de la barbarie, il vient d'une racine indo-européenne "tem-" qui signifie "noir".



Ce mot nous parle de terreurs ancestrales, associées à la tombée de la nuit, un monde flou, incertain, où les objets semblent s'animer de formes inquiétantes.



Les voyelles peu contrastées de ce terme lui confèrent une tonalité sombre, étrange, feutrée....



On accède à un univers fantastique où tout est possible, on est plongé dans le noir, d'autant que ce mot, toujours employé au pluriel, nous enveloppe de ses replis obscurs.



Le mot suggère différentes images : des nuages sombres, une prison, une forêt, une grotte, la mort, l'enfermement.



Associées à la couleur noire, les ténèbres sont, souvent, inquiétantes : la vue s'affaiblit, s'obscurcit , et le monde, autour de nous, change notablement...



Symboles de l'obscurantisme, de l'ignorance, les ténèbres ne sont guère valorisées.



Et pourtant, quel charme revêtent les ténèbres de la nuit !



Quand les étoiles peuplent le ciel, de leurs fins éclats, quelle harmonie et quelle douceur dans l'apaisement de la nuit !



Les ténèbres sont, parfois, bienveillantes, elles nous entraînent vers le monde des rêves, du repos.



Elles nous bercent d'étoiles, nous invitent au recueillement.



Les ténèbres permettent un renouveau, une renaissance, après l'oubli procuré par le sommeil...



J'aime ce mot empreint de mystères, aux sonorités sourde et sonore, aux teintes adoucies, aux lueurs hésitantes.



Voilà un mot chargé de symboles et de résonances : associé à la nuit, il vibre de sonorités, il impose sa présence avec sa gutturale "r", pleine de rudesse et de noirceur...



Lié à l'obscurité, il nous fait frissonner de peurs et nous procure, aussi, parfois, une forme de sérénité...

