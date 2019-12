Nuages, là-haut...

"Disposant un nuage dans le ciel, une orange dans une assiette, les peintres éclairent ce qu'il reste de jour dans le soir, inventent la juste distance qui permet à l'espace de s'ouvrir, et à l'amour de danser." C'est ainsi que Christian Bobin évoque le travail des peintres, dans son oeuvre, Le huitième jour de la semaine. Les artistes recréent le monde, par des jeux de lumières, par un regard nouveau porté sur l'horizon, sur les nuages...



Le mot "nuage", issu du substantif latin, "nubes", le "nuage" est d'une grande poésie... Ce terme vient, lui-même, d'un verbe "nubo" qui signifie "couvrir, voiler".

Les nuages, comme les nuées, de la même famille, voilent le ciel, le soleil.

Le verbe latin "nubo" avait, également, le sens de "prendre le voile", donc, "se marier, épouser".

On perçoit, alors, aussitôt, la relation avec l'adjectif "nuptial" ou, encore, avec le mot "noce".

Curieuse parenté entre le nuage et la noce ! Deux mots, qui semblent si éloignés, se rejoignent par leur étymologie.

Le mot "nuage" nous emmène vers les hautes sphères célestes, avec ses voyelles nuancées et contrastées qui se combinent, ce substantif nous étonne et nous fait rêver : la chuintante "g", au centre du mot, lui confère une certaine douceur et lui donne une tonalité pleine de tendresse.

Les nuages peuplent le ciel, de mille nuances de gris, de blancs, d'or, de mille motifs : cripures légères, moutonnements infinis, bourgeonnements de fleurs cotonneuses, amas de noirs, pliures, étagements et superposition de nuées, effilures...

Les nuages offrent des tableaux d'une beauté inouie, au soleil couchant, quand les clartés finissantes les nimbent de couleurs dorées de miel.

Les nuages s'éparpillent dans le ciel, le couvrent d'un voile somptueux...

Le voile des nuages, le voile de la mariée évoquent de belles images de bonheur, d'harmonie.

Si la mariée cache sa beauté derrière un voile, c'est pour mieux la révéler.

Les nuages, aussi, sont les parures du ciel, ils le voilent, pour mieux nuancer l'azur de formes étonnantes et curieuses.

Les nuages, voiles du ciel, le nimbent d'une variété infinie de formes et d'éclats.

J'aime ce mot "nuage", qui sert à voiler le ciel, à en révéler la beauté... J'aime ce mot qui fait rêver.

De fait, les nuages font songer à des voiles tantôt subtils, tantôt plus épais et plus denses... lourdes cotonnades, gazes évanescentes, mousselines, dentelles de nuées, duvets soyeux, guipures légères...

