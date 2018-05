Ô bella ciao, histoire brève d’une chanson…

Version originale des mondine Alla mattina appena alzata O bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao Alla mattina appena alzata In risaia mi tocca andar E fra gli insetti e le zanzare O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao E fra gli insetti e le zanzare Un dur lavoro mi tocca far Il capo in piedi col suo bastone O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao Il capo in piedi col suo bastone E noi curve a lavorar O mamma mia o che tormento O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao O mamma mia o che tormento Io t’invoco ogni doman Ed ogni ora che qui passiamo O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao Ed ogni ora che qui passiamo Noi perdiam la gioventù Ma verrà un giorno che tutte quante O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao Ma verrà un giorno che tutte quante Lavoreremo in libertà.

Traduction



Le matin, à peine levée

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao

Le matin, à peine levée

À la rizière je dois aller

Et entre les insectes et les moustiques

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao

Et entre les insectes et les moustiques

Un dur labeur je dois faire

Le chef debout avec son bâton

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao

Le chef debout avec son bâton

Et nous courbées à travailler

O Bonne mère quel tourment

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao

O Bonne mère quel tourment

Je t’invoque chaque jour

Et toutes les heures que nous passons ici

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao

Et toutes les heures que nous passons ici

Nous perdons notre jeunesse Mais un jour viendra que toutes autant que nous sommes

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao

Mais un jour viendra que toutes autant que nous sommes

Nous travaillerons en liberté.