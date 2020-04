Paris : 5 lieux vus dans les films à visiter

Paris est un vrai trésor, entre ses monuments historiques, ses musées, ses parcs, etc. Après plusieurs séjours, la magie peut s’essouffler. Voici des lieux plus originaux et atypiques qu'on voit dans des films pour planifier vos balades lors de votre prochain séjour à la capitale.

Le Pont Bir-Hakeim : Inception

Le Pont Bir-Hakeim est celui qui offre la plus belle vue sur la Tour Eiffel. Il fut autrefois une passerelle métallique érigée à l'occasion de l'exposition universelle de 1878. Par la suite, il a été reconstruit en 1905 après un concours. Dans le film Inception, on voit Leonardo DiCaprio qui joue Dom Cobb apprendre à Ellen Page dans le rôle d'Ariane à créer des rêves. Très sincèrement, si vous avez la chance d'être logé dans un des hôtels pas cher à Paris et que vous restez plusieurs jours, programmez votre visite du pont en priorité, vous ne le regretterez pas.

Le Café des deux Moulins : Le fabuleux destin d'Amélie Poulain

C'est rue Lepic que vous trouverez le célèbre café où Amélie Poulain (Audrey Tautou) travaille durant tout le film. A l'intérieur, vous pourrez profiter de l'ambiance des années 1950, tout en dégustant de « Goûter d'Amélie » composé d'une boisson chaude et de la mythique crème brûlée à la cardamome.

L'Eglise Saint-Sulpice : Da Vinci Code

Cette église localisée dans le 6ème arrondissement de Paris a été construite au XIIème siècle, mais le bâtiment que l'on peut voir aujourd'hui a été érigé au XVII ème siècle pendant des travaux d'agrandissement qui ont duré plus d'un siècle. En 2011, de nouvelles rénovations ont eu lieu. Dans Da Vinci Code, c'est ici que se déroule une intrigue concernant une clé. On peut observer des marbres et des temples païens qui n'existent pas en réalité, ne perdez donc pas votre temps à chercher !

Le musée Galliera : Le Diable s'habille en Prada

Le musée Galliera est dédié à la mode et accueille des expositions temporaires. On peut admirer les pièces de toutes époques, visionner des vidéos de dessins, etc. Dans le film, c'est ici qu'à la fin, Meryl Streep sort de la limousine pour assister à la cérémonie organisée en son honneur.

Bistrot de la Renaissance : Inglorious Basterds

Ce bistrot a été construit en 1904 et son décor n'a pas bougé d'un poil depuis les années 1920. C'est bien pour cela que les producteurs du film Inglorious Basterds ont été séduit par ce bistrot parisien. On voit dans une scène l'actrice française Mélanie Laurent donner la réplique à Daniel Bruhl.