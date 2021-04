Quelle gaieté dans cet hymne au soleil !

Une chanson consacrée au soleil, quoi de plus banal ?

On en connaît tant, depuis O sole mio, cet air napolitain que tout le monde a fredonné... Tout le monde a chanté, aussi, cette chanson des Beatles, Here comes the sun.

Ecrit et mis en musique par George Harrison, ce texte a fait le tour du monde.

Quelle simplicité, quelle évidence dans cette musique et ces paroles évoquant le retour tant attendu du soleil ! Simplicité des mots, venus du quotidien, simplicité de la syntaxe, de la musique...

Le soleil associé à un verbe de mouvement paraît doté de vie : "Here comes the sun", le verbe est répété, à plusieurs reprises, dans le refrain.

L'apostrophe "little darling" "petite chérie" suggère un poème d'amour, et l'évocation d'un hiver long et froid fait espérer le retour tant attendu du soleil. Le soleil semble, ainsi, avoir disparu pendant des années interminables. Et aussitôt qu'il revient, les sourires réapparaissent, aussi !

Le thème de la glace qui fond vient renforcer, de manière symbolique, le retour du bonheur... Quand la glace fond, n'est ce pas un signe d'amitié, d'amour ?

Des mots simples :"Tout va bien , tout est bien" traduisent un bonheur tout aussi simple... Les verbes "dire", "être" réitérés restituent une ambiance familière.

Les sonorités de sifflante "s", tout au long du texte, nous disent et nous racontent cette douceur de la tendresse et du bonheur retrouvés :

"Here comes the sun, here comes the sun, Voici le soleil, voici le soleil,

And I say it's all right Et je dis que tout est bien

Little darling, it's been a long cold lonely winter Petite chérie, nous avons eu un long et froid hiver solitaire

Little darling, it feels like years since it's been here Petite chérie, cela semble faire des années qu'il avait disparu..."

La mélodie, elle-même, très douce souligne une impression de sérénité, de calme, d'harmonie. Le son de la guitare acoustique sublime le texte.

Comment ne pas être sensible à la simplicité de cette chanson, à sa pureté évidente ? Comment résister à cet appel du soleil ?

Quelle gaieté dans cet hymne au soleil qui paraît comme une entité vivante ! Quels éclats de rires et de bonheur nous transmet la musique ! On peut bien parler d'un chef d'oeuvre de simplicité et de clarté !

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2015/03/quelle-gaiete-dans-cet-hymne-au-soleil.html

Vidéo :