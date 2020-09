Raconte-moi la mer...

La mer, une source intarissable d’inspiration mérite bien d’être racontée : elle ouvre des horizons infinis, elle est source de rêves, de voyages…



Jean Ferrat la raconte merveilleusement dans une de ses chansons…La mer, c’est d’abord un monde de sensations variées : c’est « le goût des algues », ce sont des couleurs : « le bleu et le vert qui dansent » harmonieusement… C’est le mouvement inlassable des « vagues ».



Associée au voyage, à l’impossible, la mer devient symbole d’absolu, d’apaisement, de bonheur : elle ouvre la « porte du large vers d’autres continents ».



La mer est aussi l’image de la liberté essentielle à l’homme : représentée sous la forme d’Icare qui vole vers le soleil, elle apparaît comme un élan, un essor qui permet de s’évader, d’oublier le monde et son enfermement… La mer devient « un pays d’amour » que l’on recherche sans fin.



On y voit des « aubes pâles » sous la brume, « des étoiles » qui se reflètent dans l’eau… un univers plein de beautés.



On y perçoit aussi les origines du monde, l’innocence première, l’eau est un signe de pureté, elle renvoie à l’enfance… elle est une sorte de « paradis perdu ».



Jean Ferrat évoque bien cette ambivalence de la mer : source de bonheur, elle rappelle aussi dans ses mouvements incessants, dans ses vagues perpétuelles, une certaine monotonie de la vie humaine, un perpétuel recommencement des cycles, les marées qui reviennent… les aspects dérisoires avec « l’écume et le sable. »



La chanson s’achève sur une tonalité mélancolique : la mer devient l’image de la détresse car elle suggère par ses mouvements la fuite du temps, tout ce qui s’évanouit, nous échappe… elle est bien « un pays d’amour que l’on n’atteint jamais. »



Le refrain revient avec ses sensations apaisantes : goût des algues et de l’eau âpre et salée, perception visuelle des couleurs vertes et bleues pour donner à nouveau une image bienheureuse de la mer.



La mélodie très douce, alanguie traduit bien le doux balancement et le murmure des vagues. Elle suggère aussi une sorte de vertige de bonheur et d’inquiétude mêlés.



La mer dans cette chanson représente bien la vie humaine partagée entre le quotidien qu’il faut vivre et les désirs et les rêves d’absolu de chacun.



Oscillant entre bonheur et détresse, ce texte de Jean Ferrat nous montre toute la sensibilité du poète et son originalité à travers des mots qui restent très simples…

Paroles : Claude Delecluse, musique : Jean Ferrat



