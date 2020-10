Soirée irlandaise à Nîmes...

Décidément, les festivals de Nîmes nous font voyager : après le Brésil, l'Argentine, nous voici transportés en Irlande avec le groupe Celtic Cottage...

Un air d’Irlande a soufflé sur la maison Carrée et ses alentours à l’occasion du concert de Celtic Cottage présenté par l’Association des anciens élèves du conservatoire de Nîmes, dans le cadre des Jeudis de Nîmes...

Le groupe de musiciens s’est associé au programme culturel de la Ville pour une soirée à l’ambiance pub irlandais mais aussi avec un grand répertoire revisité à la mode celtique.

La violoniste et chanteuse irlandaise Michelle Lalor a présenté un programme à la fois traditionnel, classique et moderne entourée des artistes locaux Robin Capuano et Philippe Carmona.

Les musiciens ont transporté le public au cœur du pays natal de la chanteuse au talent empreint d’humour et de sensibilité.

Echos celtiques où se mêlent tradition et modernité résonnent dans ce spectacle qui a enchanté le public. Quelle énergie ! Quel talent !

On est ému par cette magnifique ballade , Oh Danny boy écrite par l'auteur-compositeur anglais Frederic Weatherly en 1913, sur la mélodie traditionnelle irlandaise de " Londonderry Air ".

Certains ont interprété la chanson comme un message d'un parent à un fils partant pour une guerre, ce que suggère la référence aux "cornemuses."

"Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling

From glen to glen, and down the mountain side

The summer's gone, and all the flowers are dying

'Tis you, 'tis you must go and I must bide.

But come ye back when summer's in the meadow

Or when the valley's hushed and white with snow

'Tis I'll be here in sunshine or in shadow

Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so.

And when you come, and all the flowers are dying

If I am dead, as dead I well may be

You'll come and find the place where I am lying

And kneel and say an "Ave" there for me.

And I shall hear, though soft you tread above me

And all my grave shall warm and sweeter be

For you will bend and tell me that you love me

And I shall sleep in peace until you come to me."

"Mon Danny, les cornemuses, les cornemuses appellent,

De vallée en vallée et le long des montagnes,

L'été est fini et toutes les fleurs se meurent,

Tu dois, tu dois partir et je dois attendre.

Mais reviens quand l'été est dans le pré

Ou que la vallée est silencieuse et blanche de neige,

Je serai là au soleil ou à l'ombre,

Oh, mon Danny, oh mon Danny, je t'aime tant.

Et quand tu reviendras et que toutes les fleurs se mourront,

Si je suis morte, puisque je pourrais l'être,

Tu viendras trouver l'endroit où je reposerai

Et tu t'agenouilleras et diras un "Ave", là, pour moi.

Et j'entendrai, même si ton pas est léger au-dessus de moi

Et ma tombe sera chaude et plus douce

Car tu te pencheras et me diras que tu m'aimes

Et je dormirai en paix jusqu'à ce que tu viennes à moi."

On aime aussi cette chanson Dirty old town... une chanson britannique écrite par Ewan MacColl en 1949, rendue internationalement populaire par les Dubliners puis par les Pogues.

La chanson brosse un portrait acide du nord de l'Angleterre, région très industrielle.

Dirty Old Town ayant été surtout popularisée par The Dubliners et The Pogues, deux groupes de musique irlandaise internationalement connus, le grand public pense souvent qu'il s'agit d'une chanson traditionnelle irlandaise. En Irlande, beaucoup de gens pensent d'ailleurs que cette chanson se réfère à Dublin.

Mais la magie de cette chanson fait qu'elle s'adapte finalement très bien à de nombreuses villes industrielles du Royaume-Uni, d'Europe en général ou encore des États-Unis.

"I met my love by the gas works wall

J'ai rencontré mon amour près du mur de l'usine à gaz

Dreamed a dream by the old canal

J'ai fait un rêve près du vieux canal

Kissed a girl by the factory wall

Embrassé une fille près du mur de l'usine

Dirty old town

Vielle ville sale

Dirty old town

Vielle ville sale

Clouds a drifting across the moon

Les nuages défilent devant la lune

Cats are prowling on their beat

Les chats rôdent dans leur quartier

Spring's a girl in the streets at night

Le printemps est comme une fille dans les rues le soir

Dirty old town

Vielle ville sale

Dirty old town

Vielle ville sale

Heard a siren from the docks

J'ai entendu une sirène venant des docks

Saw a train set the night on fire

J'ai vu un train mettre le feu à la nuit

Smelled the spring on the smokey wind

J'ai senti le printemps dans la fumée portée par le vent

Dirty old town

Vielle ville sale

Dirty old town

Vielle ville sale

I'm going to make a good sharp axe

Je vais fabriquer une hache bien aiguisée

Shining steel tempered in the fire

L'acier brillant trempé dans le feu

I'll chop you down like an old dead tree

Je t'abattrai comme un vieil arbre mort

Dirty old town

Vielle ville sale

Dirty old town

Vielle ville sale

On admire l'originalité de la version interprétée par Celtic Cottage : : le groupe a mélangé le thème de la chanson avec celui du morceau de Dave Brubeck TAKE FIVE, ce qui donne à la chanson un rythme haletant et intense. Voici le lien :

