Somptueux Vulcain sur les fleurs de Valériane...

S'émerveiller... une faculté que nous avons perdue...

S'émerveiller du monde, de ses métamorphoses, au fil des saisons, saisir les couleurs changeantes du ciel, capturer des odeurs, des sons, des senteurs de lavande, de romarin, de thym, la musique de l'eau, le bruissement des arbres...

S'émerveiller devant la beauté des fleurs, l'élégance et les couleurs chatoyantes d'un papillon...

Le Vulcain doit son nom au dieu romain du feu, des forges, des volcans... sa parure est somptueuse, éclatante... une véritable oeuvre d'art, des festons, des dessins géométriques, des couleurs contrastées...

Il existe de nombreuses espèces de papillons, preuves d'une biodiversité extraordinaire sur notre planète.

" Chaque émerveillement me remet debout sur mes jambes, heureux d'être vivant. La beauté fait lever en nous tous cette exaltation ravie qui ressemble au bonheur. Et qu'on ne s'y trompe pas : beaucoup de savants, parmi les plus grands, ont parlé de ces moments radieux. Albert Einstein disait ressentir un émerveillement devant la beauté et la majesté du monde. Le prix Nobel de physique Steven Weinberg croyait en un art de la science... C'est sur cet émerveillement continuel qu'il faut tabler si l'on veut sauver la beauté du monde...", écrit le journaliste et essayiste Jean-Claude Guillebaud.

Comment ne pas s'émerveiller devant ce spectacle ? Un somptueux Vulcain sur des fleurs de Valériane...

Le papillon aux teintes d'ébène, aux éclats de roux et de nuées s'attarde sur les corolles, s'imprègne du parfum capiteux des fleurs...

Des teintes de feux sur les fleurs délicates et fragiles...

Ailes déployées, il nous fait admirer le velours soyeux de sa parure...

Ses ailes palpitent, frémissent de bonheur...

Les fleurs roses magnifient les teintes éclatantes du papillon...

Tout autour, des bourdonnements, des envols de psylles, des tourbillons d'insectes, des sylphes qui célèbrent le printemps....

http://rosemar.over-blog.com/2020/05/somptueux-vulcain-sur-les-fleurs-de-valeriane.html

Photo et vidéo : rosemar