Sous le signe de Cléopâtre...

Ostannes et ses compagnons s'adressent à Cléopâtre :...





« Dis nous-nous comment ce qui est supérieur descend vers ce qui est inférieur et comment ce qui est le plus bas monte vers ce qui est le plus haut, comment ce qui est au milieu s’approche de ce qui est en bas et de ce qui est en haut (de telle sorte) qu’ils se rencontrent et s’unissent par leurs rapports avec ce qui est au milieu : comment les eaux bénies bénies descendent d’en haut pour rechercher les morts qui, à l’intérieur de l’Hadès, gisent de tous côtés, enchaînés, accablés dans les ténbres et dans l’ombre ; comment le remède de la vie vient à eux et les éveille, les tirant de leur sommeil afin qu’ils entrent en sa possession. »

Cléopâtre leur répond : « les eaux en les envahissant éveillent les corps et les esprits prisonniers et impuissants...Peu à peu, ils se développent, croissent, se revêtent de teintes multicolores et resplendissent comme les fleurs au printemps. Cependant, le printemps est plein d’allégresse, il se réjouit de l’épanouissement de leur maturité. »