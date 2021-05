Toute la beauté d’un scarabée Egyptien...

Grâce et hommage soient rendus à sa mémoire, le charme et la touchante poésie de ses textes autant que la rigueur scientifique des observations qu’ils rapportent ont su dès mon enfance me captiver et développer ma curiosité et mon profond respect pour les insectes et leur bien passionnante observation,

Je recommande chaleureusement, en vous présentant mes cordiales salutations !